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Fußball-WM im Hafen Xanten: Übertragung ausgewählter Spiele im Plaza del Mar statt Public Viewing

Fußball-Weltmeisterschaft in Nord- und Mittelamerika ab 14. Juni: Kein Public Viewing im Freizeitzentrum Xanten

(lifePR) (Xanten, )
In diesem Jahr wird das Freizeitzentrum Xanten (FZX) kein Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft in größerem Format veranstalten. Hintergrund der Entscheidung sind die hohen Kosten für das Equipment bei gleichzeitig schwer kalkulierbarer Nachfrage, gerade in der frühen Phase des Turniers.

Fußballfans müssen dennoch nicht ganz auf WM-Atmosphäre verzichten. Denn innerhalb des Restaurantbereichs Plaza del Mar werden ausgewählte Spiele der Meisterschaft auf Bildschirmen übertragen. Dazu zählen insbesondere die Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft.

Das Team des Plaza del Mar weist darauf hin, dass es sich hierbei jedoch nur um ein Zusatzangebot für Restaurantgäste im Rahmen der regulären Restaurant-Öffnungszeiten handelt.

Die Fußball-Weltmeisterschaft zählt zu den größten Sportereignissen der Welt und begeistert alle vier Jahre Millionen Fans rund um den Globus. Auch in Deutschland verfolgen zahlreiche Menschen die Spiele gemeinsam in Gastronomiebetrieben, Vereinen oder im privaten Kreis.

Das Plaza del Mar liegt direkt am Xantener Hafen mit Blick auf die Xantener Südsee und zählt zu den beliebtesten gastronomischen Treffpunkten in Xanten. Gäste genießen hier eine maritime Atmosphäre, eine großzügige Terrasse direkt am Seeufer sowie ein vielfältiges Speisen- und Getränkeangebot. Die Kombination aus Hafenflair, Wasserblick und entspannter Gastronomie macht das Restaurant zu einem attraktiven Ausflugsziel für Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region.

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