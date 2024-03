Freizeitzentrum Xanten präsentiert Beatrice Egli Open Air

Trommelwirbel für den dritten Hauptact, den das Freizeitzentrum Xanten im Rahmen seines Sommer Open Airs 2024 im Naturbad Xantener Südsee präsentiert:



Beatrice Egli!

Sie ist DIE Powerfrau des deutschsprachigen Popschlagers: 2023 hat sie sich mit ihrem Nr. 1 Album „Balance“ künstlerisch neu erfunden und ist doch sofort wiedererkennbar sie selbst geblieben. Am 01.03.2024 erschien das Erfolgsalbum nun als eine um drei neue Studiosongs, zwei Remixe und sechs Akustikversionen ergänzte Sonderedition „Alles in Balance - Leise“ inklusive der brandneuen Single „Du, Du, Du“.



Nachdem Beatrice Egli „Volles Risiko“ gegangen ist und mit komplett neuem Team an ihrer Seite den kreativen Neuanfang gewagt hat, ist sie „Herzgesteuert“ ihrem Weg gefolgt - und der hat sie nicht nur in die persönliche „Balance“, sondern auch an die Spitze der Albumcharts in Deutschland sowie ihrer Schweizer Heimat geführt. Als erfolgreichste Künstlerin der Schweiz wurde sie in ihrem Heimatland bereits mit drei Swiss Music Awards ausgezeichnet und erhielt in Deutschland einen begehrten Echo in der Kategorie „Newcomerin international“. Insgesamt wurde sie in ihrer Karriere bisher sechs Mal mit Gold und vier Mal mit Platin in Deutschland ausgezeichnet. Längst ist Beatrice Egli aber nicht nur als Sängerin erfolgreich, sondern hat sich mit „Die Beatrice Egli Show“, in welcher sie regelmäßig Schlagerstars und Showacts begrüßt, auch als Moderatorin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen etabliert.



Beatrice Egli liebt es, neue Herausforderungen anzunehmen - ob beim Skifahren oder Hiking in den Schweizer Alpen, mit ihrem eigenen „Egli Extrem“-Podcast, bei dem sie weder weiß, welche Gäste sie erwarten, noch auf was für ein Abenteuer sie sich dabei einlässt oder als Teil der „Deutschland sucht den Superstar“ 2024er Jury, jener Show, in der 2013 ihre eigene Karriere begann. Beatrice Egli ist extrem vielseitig, extrem mutig und extrem erfolgreich. Mit „Balance“ ist sie in ihrem zehnten Karriere-Jubiläumsjahr noch einmal so richtig durchgestartet und hat ihren absoluten Ausnahmestatus in der deutschsprachigen Musikszene und darüber hinaus eindrucksvoll unterstrichen. „Balance“ ist ihr ganz persönlicher Beweis dafür, dass es sich lohnen kann, mutig zu sein, Neues zu wagen und zuversichtlich das nächste Kapitel der eigenen Geschichte aufzuschlagen!



Mit „Alles in Balance - Leise“ veröffentlicht Beatrice Egli außerdem eine um elf Bonustracks erweiterte Sonderedition ihres Nr. 1 Erfolgsalbums. Neben den 16 Songs der Original-Version wie den Hitsingles „Volles Risiko“, „Neuanfang“ und „Balance“ enthält die Special-Edition sechs Akustik-Versionen, zwei Remixe und drei neue, bisher unveröffentlichte Studiosongs - allen voran die brandneue Single „Du, Du, Du“, die erneut mit dem Münchner Producer-Team Achtabahn (u.a. Sarah Connor, Gestört aber GeiL, Wincent Weiss) entstanden ist und eine konsequente Fortführung ihres neuen, facettenreichen Sounds zwischen Tradition und dynamisch-modernem Popschlager darstellt. „Das Stück vereint alles, was ich am Schlager so liebe“, so Beatrice Egli. „Leichtigkeit, Positivität und die Leidenschaft, das Leben zu feiern - und das kann man ganz wunderbar zu dieser Nummer.“



Ticket-Vorverkauf

Der Ticket-Vorverkauf für das Open Air-Konzert ‚Beatrice Egli - Live mit Band‘ am Samstag, 31. August 2024 in Xanten startet ab sofort.



Tickets sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf f-z-x.de und eventim.de



FZX Sommer Open Air 2024

Beliebte Musik-Acts, unterhaltsame Kabarett- sowie Comedy-formate und eine passende Gastronomie open air – das bietet seit vielen Jahren das FZX Sommer Open Air im Naturbad Xantener Südsee, Freizeitzentrum Xanten.



2024 sind Veranstaltungen im Zeitraum 23. - 25. und 30. - 31. August geplant.



Bereits angekündigt wurden das Open Air-Konzert mit Michael Schule („Stay“, „With You“, „Waterfall“, eine Kollaboration mit dem DJ und Electro-Producer R3HAB), der im Rahmen seiner „Remember Me“-Tour 2024 am Fr., 30. August 2024 im Naturbad Xantener Südsee gastiert, sowie das Open Air-Kabarett „NightWash“ am So., 25. August 2024. Der Ticket-Vorverkauf hierfür läuft ebenfalls an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf f-z-x.de und eventim.de



Welche weiteren Künstler und Themen das Publikum beim FZX Sommer Open Air erwarten kann, wird in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Sa., 31. August 2024: Beatrice Egli – Live mit Band Open Air Tickets auf f-z-x.de, eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen FZX Sommer Open Air 2024 im Naturbad Xantener Südsee, Freizeitzentrum Xanten, Am Meerend 2, 46509 Xanten (Wardt)

