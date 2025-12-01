FZX Sommer Open Air mit Bernd Stelter und „NightWash”
Freizeitzentrum Xanten kündigt weitere Acts für das Sommer Open Air 2026 an
Am Freitag, den 3. Juli 2026, heißt es wieder: NightWash Live goes open air. Zu Gast im Naturbad Xantener Südsee werden verschiedene angesagte Comedians und Newcomer in der ComedySzene sein.
NightWash ist die Kultmarke für Stand-Up-Comedy im deutschsprachigen Raum: über 200 Mio. Online-Views, mehr als 160 Shows pro Jahr – frisch, überraschend und einzigartig.
Der NightWash Talent Award brachte Stars wie Felix Lobrecht, Carolin Kebekus und Chris Tall auf die Bühne. NightWash Live vereint Top-Comedians, starke Newcomer und außergewöhnliche Showmomente. Jede Show ein Unikat – Comedy der Extraklasse.
Welche Künstlerinnen und Künstler bei der Live-Comedyveranstaltung am 3. Juli 2026 im Naturbad Xantener Südsee, Freizeitzentrum Xanten, auftreten werden, wird erst im Verlauf des Frühjahrs bekannt gegeben. Sicher ist jedoch, dass sich die Gäste wie schon in den Vorjahren auf einzigartige Comedians und einen Abend in der besonderen Atmosphäre des Naturbades Xantener Südsee freuen können.
Auch der Abschluss des ersten Juli-Wochenendes wird beim FZX Sommer Open Air 2026 humorvoll: Live auf der Bühne am Sonntag, den 5. Juli 2026: Bernd Stelter!
„Reg’ dich nicht auf. Gibt nur Falten!“ heißt sein neues Programm, das eine Menge zu Lachen verspricht. Worüber regen wir uns nicht alles auf? Über das Knöllchen an der Windschutzscheibe, die langsame Kassiererin an der Supermarktkasse, über die Bundesregierung und vieles mehr. Wenn wir uns ärgern, wenn wir zornig sind, dann gräbt sich die Glabellafalte zwischen den Augenbrauen tief in unsere Haut. Deswegen heißt sie ja auch so: Zornesfalte. Und das sieht dann jeder.
Wenn wir aber lachen, verbessert das unser Hautbild. Mit einem Lächeln im Gesicht werden wir für unsere Mitmenschen attraktiver.
Und Lachen ist gesund. Die Lunge wird trainiert, das Gehirn kriegt eine Sauerstoffdusche. In zwei Stunden Programm mit Bernd Stelter werden Falten geglättet, das Hautbild verbessert und die Mundwinkel nach oben gezogen. - Quasi eine Zwei-StundenBeautybehandlung ganz ohne Botox und lästige Schönheitschirurgen.
Neben den hier angekündigten Events macht Hazel Brugger mit ihrem neuen Programm „Good Evening Europe“ am 4. Juli das erste Juli-Wochenende komplett.
Ticket-Vorverkauf
Der Ticket-Vorverkauf für diese Veranstaltungen im Naturbad Xantener Südsee startet am Montag, den 1. Dezember 2025.
Tickets sind online erhältlich auf www.f-z-x.de.
FZX Sommer Open Air 2026
Auch im kommenden Jahr bietet das FZX Sommer Open Air erstklassige Musik, bekannte Kabarett- und Comedyformate sowie eine passende Gastronomie open air im Naturbad Xantener Südsee, Freizeitzentrum Xanten.
Weitere Termine und Künstler/innen des FZX Sommer Open Airs werden in nächster Zeit bekannt gegeben.