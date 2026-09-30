FZX Sommer Open Air 2027 mit Atze Schröder und NightWash

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) präsentiert die ersten Veranstaltungen im Rahmen seines Sommer Open Airs im kommenden Jahr. Dabei steht das letzte Juni-Wochenende 2027 ganz im Zeichen von Comedy:



Am Samstag, den 26. Juni 2027, heißt es live auf der Bühne im Naturbad Xantener Südsee: Atze Schröder mit seinem neuen Programm „LOVEMACHINE“.



Der „Kanzler der Herzen“ ist zurück – mit einem Programm über Nähe, Ehrlichkeit und die Rückkehr zum Menschlichen. Atze Schröder, die liebende Legende, will seinen Fans diesmal etwas zurückgeben: das Echte, das Vertraute, das schönste Gefühl der Welt.



Denn wir tippen, wischen, liken – aber wissen kaum noch, wie eine echte Berührung geht. Wir haben alle Tools, um verbunden zu sein – aber niemand hebt mehr ab, wenn’s klingelt. Wir sind alle daueronline – aber innerlich auf Flugmodus. Wir leben zwischen Selbstoptimierung und digitalen Dauerbrennern, in Beziehungen mit gemeinsamem WLAN-Passwort, aber ohne stabile Verbindung.



In „LOVEMACHINE“ nimmt Atze Schröder das auseinander, was wir heute Liebe nennen. Dabei geht es um die kleinen und großen Absurditäten des modernen Liebeslebens und um die Frage, was Nähe eigentlich ausmacht. „Ich hab‘ so viel über Kommunikation in Beziehungen gelesen“, so Atze, „mittlerweile entschuldige ich mich sogar beim Kühlschrank, wenn ich ihn enttäuscht habe.“



„LOVEMACHINE“ ist eine warmherzige Liebeserklärung ans Analoge und an das echte Miteinander: an das langsame Verlieben, an peinliches Schweigen und an Zettelchen mit „Ich liebe Dich!“. Kein Kitsch, keine Kalendersprüche – einfach ehrliches Feeling. Denn Nähe braucht keine App. Nur Mut. Und manchmal ’ne gute Pizza.



Am Sonntag, den 27. Juni 2027, heißt es dann wieder: NightWash Live goes Open Air! Zu Gast im Naturbad Xantener Südsee werden wieder verschiedene angesagte Comedians und Newcomer aus der Comedy-Szene sein.



NightWash ist die Kult-Marke für Stand-Up-Comedy in Deutschland. Mit knapp 200 Mio. Views online und über 160 Live-Shows pro Jahr in Deutschland, der Schweiz und Belgien ist NightWash eine der erfolgreichsten Comedy-Marken im deutschsprachigen Raum.



Der NightWash Talent Award entdeckt Jahr für Jahr neue Talente und bringt sie auf die große Bühne. Newcomer oder Profi – NightWash hat sie alle! Ob Felix Lobrecht, Carolin Kebekus oder Chris Tall: Alle hatten einen ihrer ersten Auftritte bei NightWash.



NightWash bringt die frischeste Stand-Up-Comedy angesagter Comedians und Newcomer, überraschende Showeinlagen und das allerbeste Publikum auf die Bühne. Jede Show ist ein Unikat auf höchstem Niveau. Comedy der Extraklasse!



Welche Künstlerinnen und Künstler bei der Live-Comedyveranstaltung am 27. Juni 2027 im Naturbad Xantener Südsee, Freizeitzentrum Xanten, auftreten werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Sicher ist jedoch, dass sich die Gäste auf einen Abend mit abwechslungsreicher Stand-Up-Comedy und auf die besondere Atmosphäre des Naturbades Xantener Südsee freuen können.



Ticket-Vorverkauf



Der Ticket-Vorverkauf für die Veranstaltungen im Naturbad Xanten-er Südsee startet am Mittwoch, den 30. September 2026. Tickets sind online erhältlich auf eventim.de und f-z-x.de/events sowie an allen angeschlossenen Eventim-Vorverkaufsstellen.



FZX-Events 2027



Auch im kommenden Jahr bietet das FZX wieder Events und passende Gastronomieangebote rund um die Xantener Nord- und Südsee, Freizeitzentrum Xanten. Weitere Termine für das Jahr 2027 werden in nächster Zeit bekannt gegeben.





(lifePR) (