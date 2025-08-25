FZX Sommer Open Air 2025 – Finale mit Brings und den Xantener Sommer-Wiesn
Freitag, 29. und Samstag, 30. August 2025 open air im Naturbad Xantener Südsee
Am Freitag, 29. August rocken „Brings“ die Bühne und am Samstag, 30. August folgt mit den „Xantener Sommer-Wiesn“ das wohl stimmungsvollste Open Air-Biergarten-Erlebnis am Niederrhein. Beide Abende werden von der Sparkasse am Niederrhein präsentiert.
Freitag, 29. August 2025 – Brings
Die von den Brüdern Peter und Stephan Brings gegründete Band hat in den zwei zurückliegenden Jahrzehnten schon so ziemlich alle Höhen und Tiefen erlebt, die man als Musiker erleben kann. Ende der 1990er hatte die Band mit den berühmten Vätern (neben Rolly Brings sind das Gesangslegende Tommy Engel und der Politiker Norbert Blüm) ihre besten Jahre schon vermeintlich hinter sich. Dann gelang ihnen im Jahr 2000 mit „Superjeilezick“ das, was man gut und gerne als Sechser im Lotto bezeichnen kann. Diese zündende Powerpolka ist mit jedem Jahr bekannter geworden und gehört mittlerweile weit über den Karneval hinaus zu den populärsten Songs Kölscher Mundart überhaupt. Dank „Superjeilezick“ öffneten sich für Brings Tür und Tor in der närrischen Hochburg Köln. Für die Band begann eine neue Zeitrechnung samt einem rundum gelungenen Imagewandel.
Dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Kaum eine Karnevalssession in den letzten Jahren ist ohne einen neuen Stimmungshit von Brings ins Land gezogen. „Poppe, Kaate, Danze“ (anfänglich noch als Skandalnummer gehandelt, mittlerweile eine der ganz großen Zugnummern der Band), „Su lang mer noch am Lääve sin“, "Halleluja", „Dat is Geil“, „Polka, Polka „oder auch das stets rührseligen Stimmungsaufruhr auslösende „Mama, wir danken dir“ sind klingende Beweise, wie gut Brings die Befindlichkeiten und Seelenlagen ihrer Mitmenschen kennen. Einen absolut guten Riecher haben sie auch für originelle Coverversionen entwickelt: „Man müsste noch mal 20 sein“ (die Adaption des 50er-Jahre-Hits vom Kölner Urgestein Gerhard Jussenhoven) und dem Zarah-Leander-Evergreen „Nur nicht aus Liebe weinen“ haben sie mit Schmackes neues Leben eingehaucht. Dabei verstehen sie es aufs Beste, Zigeunermelodien, Polkas und anderen folkloristischen Zündstoff nahtlos in ihre eigenen Songs einzubauen und mit der Wucht von Rockmusik zu verstärken.
„In einem Karnevalsset versuchen wir, in einer halben Stunde die Essenz von einem Konzert wiederzugeben. Wir wollen den Leuten Lust darauf machen, doch mal vorbeizukommen und sich ein richtiges Konzert anzugucken“, sagt Peter Brings, der sich mit seinen Mannen, mit energiegeladener Bühnenperformance und unermüdlicher Livepräsenz auf bundesweiten Tourneen und Festivals und auch im Karneval in jede Performance mit Leib und Seele reinhängt: Keiner schwitzt lauter, keiner verausgabt sich sichtbarer, keine Band im deutschsprachigen Raum lässt die Zuschauer auf Konzerten fühlbarer und unmittelbarer an Ihrer Musik teilhaben.
Brings haben noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Dass sie bisweilen mit ihren Songs auch angeeckt sind, hat sie letztendlich nur noch populärer gemacht. Ihre Konzerte deutschlandweit werden jährlich von tausenden Fans besucht und das seit über 30 Jahren.
Wie ihr größter Hit sagt, es sind echte „Kölsche Jungs“.
30. August 2025 – Xantener Sommer-Wiesn
Ein weiteres open air-Highlight erwartet die Gäste am Samstag, den 30. August 2025 im Naturbad Xantener Südsee: die beliebte Xantener Sommer-Wiesn!
Was kann es Schöneres geben, als das bayerische Gefühl open air unter dem sommerlichen Himmelszelt zu leben? Bei angenehmen Temperaturen und original bayerischen Schmankerln und Getränken ist die Grundlage für unvergleichliche Biergarten-Stimmung schon gelegt.
Gekrönt wird das Abendprogramm jedoch mit -selbstverständlich- erstklassiger Live-Musik der Oktoberfest-Band „Bergluft“. Diese interpretiert den Oktoberfest-Stil auf ihre ganz eigene, kreative Art. Feinfühlig werden komplett neue Klangwelten erschaffen, die Rock, Pop, 70er und Aktuelles mit Traditionellem verbinden.
Sechs Musiker, die alle in den Bergen geboren sind und unterschiedliche musikalische Karrieren mitbringen: Studierter Dirigent und Multiinstrumentalist in der Blasmusik, studierter Rockgitarrist, passionierter RnB-Drummer, Bassist mit Spezial-gebiet Discosound und eine bayerische Musicalsängerin - Musik auf höchsten Niveau.
Tickets für die Wiesn-Zeit open air sind erforderlich und ebenfalls ausschließlich online erhältlich. Los geht’s am 30. August 2025 bereits um 19 Uhr und auch zu dieser Veranstaltung ist der Einlass erst ab 18 Jahren gestattet.
Tickets und Infos
Tickets für die beiden letzten Veranstaltungen des FZX Sommer Open Airs 2025 sind ab sofort ausschließlich online auf der Webseite des Freizeitzentrums Xanten unter www.f-z-x.de/events erhältlich – je nach Event auch über weitere Vorverkaufspartner oder an den stationären Vorverkaufsstellen von CTS-Eventim.
Tickets auf www.f-z-x.de und bei Vorverkaufspartnern
FZX Sommer Open Air 2025 im Naturbad Xantener Südsee, Freizeitzentrum Xanten, Am Meerend 2, 46509 Xanten (Wardt)