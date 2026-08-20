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Erste Kinderkleidungs- und Spielzeugbörse am Hafen Xanten

(lifePR) (Xanten, )
Am 30. August 2026 lädt das Freizeitzentrum Xanten erstmalig zu einer Kinderkleidungs- und Spielzeugbörse von 11:00 bis 16:00 Uhr am Hafen Xanten ein.

Stöbern, Kaufen und Verkaufen werden an diesem Sonntag an der Xantener Südsee im Mittelpunkt stehen. Die familienfreundliche Börse bietet gut erhaltene Babyartikel, Kinderbekleidung und Spielzeug von Privat für Privat.

Mit über 40 angemeldeten Ständen dürften Auswahl und Vielfalt der Kinderkleidungs- und Spielzeugbörse für jede Interessierte und jeden Interessierten etwas zu bieten haben.

Besucherinnen und Besucher können ihren Besuch mit einem Aufenthalt im Hafen Xanten bei Bootsverleih, Adventuregolf oder eine kleinen Stärkung im Biergarten und Restaurant Plaza del Mar verbinden, dazu sorgen Kinderspielmöglichkeiten für Kurzweil. Der Eintritt ist frei. Kostenfreie Parkmöglichkeiten befinden sich direkt am Hafen Xanten, weitere Ausweichparkplätze des gegenüber liegenden LVR-Archäologischen Parks Xanten sind beschildert.

Da das Standflächenangebot bereits restlos ausgebucht ist, besteht für AustellerInnen leider keine Möglichkeit einer Teilnahme mehr.

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