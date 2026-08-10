Ausgezeichnete Gewässerqualität – beste Voraussetzung für ein sicheres Badevergnügen im Naturbad Xantener Südsee

Wenn die Temperaturen steigen, gibt es kaum etwas Schöneres als ein erfrischendes Bad. Gerade Naturfreibäder bieten eine besonders schöne und willkommene Abwechslung. Hier kann man in natürlichem Wasser seine Bahnen ziehen und sich abkühlen. Wer in einem Naturbad schwimmt, verzichtet auf gechlortes Wasser und geflieste Becken und trifft vielleicht sogar auf den einen oder anderen Fisch.



Unter den beaufsichtigten Badestellen der Region zählt das Naturbad Xantener Südsee zu den Badegewässern mit einer besonders hohen Gewässerqualität. Neben dauerhaft sehr guten Untersuchungsergebnissen zeichnet sich das Wasser auch bei hohen Temperaturen durch eine außergewöhnliche Klarheit aus – mit einer aktuellen Sichttiefe von bis zu knapp acht Metern.



„Unsere Gäste sollen ihren Tag im Naturbad Xantener Südsee sorgenfrei genießen können. Deshalb legen wir größten Wert auf eine transparente Information und die kontinuierliche Kontrolle der Wasserqualität. Die sehr guten Untersuchungsergebnisse bestätigen, dass unser Naturbad Xantener Südsee hervorragende Voraussetzungen für sicheres Badevergnügen bietet“, erklärt Ludwig Ingenlath, Leiter des Freizeitzentrums Xanten (FZX), das für den Betrieb des Naturbades verantwortlich ist.



Damit die Gäste das besondere Badeerlebnis im Naturbad Xantener Südsee unbeschwert genießen können, wird die Wasser-qualität während der gesamten Badesaison regelmäßig und engmaschig überwacht. Die Gewässeruntersuchungen gehen dabei über die gesetzlichen Anforderungen der Badegewässer-überwachung hinaus. Sie umfassen sowohl mikrobiologische Analysen als auch ergänzende hydrobiologische Untersuchungen. Spezielle Messungen der Chlorophyllgehalte liefern Hinweise auf ein mögliches Auftreten von Cyanobakterien (Blaualgen).



Ergänzend zur gesetzlich vorgeschriebenen Badegewässer-überwachung erfolgt eine kontinuierliche wissenschaftliche Über-wachung der Gewässerqualität mit besonderem Augenmerk auf Cyanobakterien (Blaualgen). Dadurch werden Veränderungen der Wasserqualität frühzeitig erkannt, dokumentiert und fachlich bewertet. Die aktuellen Untersuchungsergebnisse bestätigen die ausgezeichnete Wasserqualität. Auch die Blaualgenkonzentra-tionen liegen derzeit im unauffälligen Bereich.



„Ein Naturbad ist ein lebendiges Ökosystem. Gerade deshalb begleiten wir die Entwicklung der Wasserqualität kontinuierlich mit wissenschaftlich fundierten Untersuchungen. Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass sich die Wasserqualität auf einem sehr hohen Niveau befindet und alle relevanten Messwerte im unauffälligen Bereich liegen“, erläutert Hartmut Wassmann vom Büro Wassmann aus Borgsdorf bei Berlin, der die Entwicklung der Gewässerqualität im Naturbad Xantener Südsee gemeinsam mit Dr. Udo Kosmac aus Alpen seit mehr als zehn Jahren wissen-schaftlich überwacht.



Das Freizeitzentrum Xanten informiert seine Badegäste kontinuierlich über die Ergebnisse der Gewässeruntersuchungen und natürliche Besonderheiten des Badegewässers. Die aktuellen Messwerte und weitere Informationen zur Badegewässerqualität sind entsprechend der EU-Badegewässerrichtlinie am Eingang des Naturbades ausgehängt und können jederzeit auch online abgerufen werden.

(lifePR) (