4. Hundeschwimmen im Naturbad Xantener Südsee am 19. April

Vor Beginn der Badesaison lädt das Freizeitzentrum Xant en am Sonntag, den 19. April 2026 wieder zum beliebten Hunde schwimmen ins Naturbad ein. Von 11 bis 17 Uhr dreht sich alles um die Vierbeiner – und natürlich ihre Frauchen und Herrchen. Das weitläufige Naturbad mit rund 1.000 Metern Sandstrand bietet ideale Bedingungen für Hunde, um nach Herzenslust zu spielen, zu toben und im Wasser zu planschen. Während für die Vierbeiner die Wasserfläche zur Verfügung steht, bleiben Frauchen und Herrchen an Land. Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen beiden Jahren zu einem besonderen Treffpunkt für Hundeliebhaber aus der Region entwickelt.



Ein Highlight ist auch in diesem Jahr das vielfältige Angebot an Aus stellern: Über 20 regionale Anbieter präsentieren Produkte und Dienstleistungen rund um den Hund. Von Zubehör, Leinen und Accessoires über personalisierte Geschenkideen bis hin zu Ange boten aus den Bereichen Training, Gesundheit und Beratung ist für jeden etwas dabei.



Zahlreiche neue Aussteller erweitern das Angebot: Mit dabei sind unter anderem Samdesa (Sandra Abdel Ghany) mit maßge schneiderter Hundebekleidung, Miss Muzzle (Jasmin Waschkowitz) mit individueller Maulkorbberatung und -anpassung sowie Ready to Pawty Dinslaken (Janin Cap) für Ideen rund um die „tierische Note“ bei besonderen Anlässen. Anbieter wie Tripple Print Art (Sina Rankowski) und Die Geschenketante (Christine Poleschner) präsentieren personalisierte Produkte für Hundeliebhaber. Pfoten blitzer Tierfotografie und Theresa Tietz Fotografie beraten zum perfekten Fotoshooting und bieten die Möglichkeit, vor Ort Erin nerungsbilder zu erhalten. Ergänzt wird das Angebot durch Tier therapie Kingston mit Informationen zur Hundephysiotherapie sowie Cremare Tierkrematorien GmbH und Jingles & Holmes mit weiteren Service- und Beratungsangeboten. Und wer schon an den nächsten Urlaub denkt, kann sich ein Wohnmobil mit Hundeausbau der 4pfoten-mobile GmbH anschauen.



Für den guten Zweck ist ebenfalls gesorgt: Das Tierheim Wesel ist vor Ort und bietet Waffeln sowie Tiertrödel gegen eine Spende an. Auch für das weitere leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt: die Gastronomie im Naturbad hat geöffnet und bietet Speisen und Ge tränke an.



Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt 1 Euro pro Fuß und Pfote, sodass sich ein Eintrittspreis von 2 Euro pro Person und 4 Euro pro Hund ergibt. Tickets sind online sowie an der Tageskasse erhältlich, wobei für einen schnelleren Einlass der Vorabkauf empfohlen wird. Wichtig: Zutritt zu der Veranstaltung erhalten ausschließlich sozial verträgliche, gesunde und geimpfte Hunde. Ein gültiger Impfschutz sowie eine bestehende Haftpflichtversicherung sind Voraussetzung für den Zugang zur Veranstaltung mit Hund.



Ausführliche Informationen finden sich online auf f-z-x.de/events



Das Team des Freizeitzentrums Xanten freut sich auf einen erlebnisreichen Tag im Naturbad.





(lifePR) (