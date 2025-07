1Live und Freizeitzentrum Xanten benennen die Xantener Südsee um

Spannende Gäste hatte das Team des Freizeitzentrums Xanten am Montag, 7. Juli, an der Xantener Südsee: Im Rahmen der täglichen Morgenshow mit den bekannten Moderatoren Olli Briesch und Micha Imhoff machte die „1Live Box“ unter dem Motto: „ein See, der deinen Namen trägt“ Station in Xanten und sendete ab den frühen Morgenstunden immer wieder live aus dem Naturbad.



Hier lieferten sich die beiden Moderatoren einen spannenden Wettkampf, bei dem es um nichts weniger als den Namen des Sees ging. Denn in Abstimmung mit dem Freizeitzentrum Xanten durfte der Radiosender die Xantener Südsee auf den Sieger, also „Olli Briesch-See“ oder „Micha Imhof-See“, umtaufen.

Das witzige „Stand Up Paddle-Battle“, die nicht einfache „Musik-Umkleide“, kreatives Sandburgenbauen, ein akustisches „Platsch“-Ratespiel, Tretboot-Duell unter dem Motto „Schwanen-Kampf“ und die Schätzrunde im „Eis-Würfeln“ sorgten für zahlreiche kurzweilige Schaltungen direkt aus Xanten, die das Publikum der 1Live-Morgenshow mit sektorweit bis zu 1 Mio. Kontakten erreichten.



Ein Publikum, das die Xantener Südsee nun definitiv und einmal mehr bei der Ausflugsplanung auf dem Schirm haben wird, und zwar als „Olli Briesch-See“, wie er nach einem spannenden Finale und dessen Sieger nun ab jetzt heißt.





