Wie vorausschauende Hilfe bei El Niño Leben und Lebensgrundlagen schützt – ADRA auf der UN-Klimakonferenz COP31

ADRA Deutschland erläutert den Grundgedanken der Anticipatory Action an einem Beispiel aus Deutschland: Wenn bekannt ist, dass der Rhein häufig Hochwasser führt und die Siedlungen in den Uferregionen überflutet, dann baut man Dämme, um die Fluten einzudämmen. Der früheste urkundlich erwähnte Landdeich im heutigen Kreis Groß-Gerau entstand bereits im Jahr 1433. Das entspricht der grundsätzlichen Vorbeugung. Das eigentliche vorausschauende Handeln sehe so aus: Wird für eine Rheingemeinde Hochwasser prognostiziert, würden bereits Maßnahmen ergriffen, bevor die Straßen überflutet sind. Die Bevölkerung werde früh gewarnt, Evakuierungen und Notunterkünfte würden vorbereitet sowie finanzielle Hilfen bereitgestellt, damit sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen könnten. Hilfe greife also nicht erst nach der Katastrophe, sondern präventiv, solange noch Zeit bleibe, um Schaden so weit wie möglich abzuwenden oder abzumildern.
Konzept der Anticipatory Action
Anticipatory Action sei ein Paradigmenwechsel in der Hilfe. Traditionelle humanitäre Hilfe setze meist erst dann ein, wenn eine Katastrophe bereits eingetreten sei. Anticipatory Action setz bereits davor an: Sobald wissenschaftliche Frühwarnsysteme und saisonale Prognosen ein erhöhtes Risiko für Extremwetter anzeigen, greifen vordefinierte Maßnahmen- und Finanzierungspläne.
„Bei Anticipatory Action geht es nicht darum, ob wir handeln, sondern wann wir handeln“, erklärt Larissa de Winter, Fachberaterin für Anticipatory Action bei ADRA Deutschland. „Wir warten nicht ab, bis sich ein vorhersehbares Wetterereignis in eine akute humanitäre Notlage verwandelt, sondern handeln vorausschauend auf Basis wissenschaftlicher Vorhersagen. Das ergänzt unsere reguläre Nothilfe entscheidend und verringert menschliches Leid bereits im Vorfeld.“
Ein solches vorbeugendes Maßnahmenpaket basiert ADRA zufolge auf vier festen Säulen:
- Risikoanalyse (Warum): Verständnis der genauen Auswirkungen einer drohenden Naturgefahr.
- Schwellenwerte / Trigger (Wann): Festlegung klarer wissenschaftlicher Auslöser anhand von Wetter- und saisonalen Prognosen.
- Vorab vereinbarte Maßnahmen (Was): Rechtzeitige Schutzmaßnahmen zur Reduzierung von Schäden.
- Gesicherte Finanzierung und Abläufe (Wie): Vorab bereitgestellte Mittel und klar geregelte Zuständigkeiten, die ohne zeitintensive Antragswege freigegeben werden.
Wie dieser Ansatz in der Praxis funktioniert, zeige sich aktuell am Shabelle-Fluss im Grenzgebiet von Äthiopien und Somalia. Weil El Niño die Wahrscheinlichkeit überdurchschnittlich starker Regenfälle im äthiopischen Hochland massiv erhöht, drohen flussabwärts schwere Überschwemmungen. Die Teams von ADRA Äthiopien und ADRA Somalia arbeiten hier nach einem zweistufigen System:
- Phase 1 – Gezielte Einsatzbereitschaft (Readiness): Bereits Anfang Oktober wurde der vereinbarte Schwellenwert erreicht, als saisonale Vorhersagen eine hohe Wahrscheinlichkeit für überdurchschnittliche Regenfälle signalisierten. Anders als bei allgemeiner Katastrophenvorsorge (Preparedness) reagiert ADRA hier gezielt auf ein unmittelbar bevorstehendes Risiko. Die Hilfsorganisation aktivierte grenzübergreifende Hochwasser-Arbeits-gruppen und lokale Katastrophenschutzstrukturen. Über Cash-for-Work-Programme verstärkten lokale Gemeinschaften Flussdeiche und reinigten Entwässerungskanäle. Zudem wurden Evakuierungsteams und freiwillige Gesundheitshelfer geschult, Frühwarnmeldungen verbreitet und wasserdichte Plastikbehälter verteilt, um darin Vorräte und Dokumente vor eindringendem Wasser zu schützen. Da starke Regenfälle flussaufwärts in Äthiopien das Risiko für Überflutungen flussabwärts in Somalia bestimmen, sei dieser grenzüberschreitende Informationsaustausch überlebenswichtig.
- Phase 2 – Maßnahmen bei unmittelbar drohender Flut: Erreicht der Wasserstand die kritische „Meldeschwelle“, bleibt ein Zeitfenster von etwa einer Woche, bevor der Fluss über die Ufer tritt. In dieser Phase warnen ADRA oder die etablierten Arbeitsgruppen die betroffene Bevölkerung vor der Flut. Es werden Chlortabletten zur Aufbereitung von Trinkwasser verteilt. Zudem leistet ADRA direkte Bargeldhilfe. Dies ermöglicht es den Familien, selbstbestimmt bedarfsgerechte Schutzmaßnahmen zu treffen und insbesondere Kinder sowie ältere Menschen mit sauberem Trinkwasser zu versorgen.
Vorausschauendes Handeln schützt nicht nur Menschenleben, sondern auch mühsam aufgebaute Lebensgrundlagen und Entwicklungserfolge. Die Vorteile gegenüber rein reaktiver Katastrophenhilfe sind vielfältig:
- Menschliches Leid verringern: Schäden und Verluste werden abgefedert, bevor die Not am größten ist.
- Schnellere und würdevollere Hilfe: Familien erhalten die Mittel, sich selbstbestimmt vorzubereiten, anstatt nach dem Verlust von Haus und Hof auf Notunterkünfte und umfassende Unterstützung angewiesen zu sein.
- Kosteneffizienz: Frühzeitige Schutzmaßnahmen wie Deichsicherungen sind deutlich kostengünstiger als großangelegte Nothilfe- und Wiederaufbaueinsätze nach einer massiven Zerstörung.
- Stärkung der lokalen Widerstandskraft: Durch Schulungen und die Einbindung lokaler Freiwilligenteams werden Gemeinden langfristig krisenfester.
Auf der diesjährigen UN-Klimakonferenz (COP31) in Antalya drängt das weltweite ADRA-Netzwerk mit einer international besetzten Delegation darauf, weltweite Klimazusagen endlich wirksam vor Ort umzusetzen.
Zum fünften Mal in Folge nimmt das globale ADRA-Netzwerk an der UN-Klimakonferenz teil. Auf der COP31 in Antalya wird die Organisation durch eine vielseitig aufgestellte internationale Delegation vertreten, deren Mitglieder direkte Erfahrungen aus besonders vom Klimawandel betroffenen Regionen in die Verhandlungen einbringen. Die zentralen Forderungen von ADRA an die Delegierten der Klimakonferenz lauten:
- 50-Prozent-Quote für lokale Akteure: Mindestens die Hälfte aller internationalen Klimafinanzierung muss direkt lokalen Initiativen, nationalen Akteuren und zivilgesellschaftlichen Organisationen bereitgestellt werden.
- Rechte und Mitsprache der lokalen Landwirtschaft stärken: Strukturelle Hürden beim Zugang zu Land, Ressourcen und Finanzierung abbauen sowie Kleinbäuerinnen und Kleinbauern verbindlich an allen Entscheidungen zur Klimaanpassung beteiligen.
- Bürokratiehürden radikal abbauen: Vergabeverfahren internationaler Klimafonds vereinfachen, um direkten und transparenten Zugang für lokal verwurzelte Akteure zu garantieren.
Livestream und ADRA-Paneldiskussion auf der COP31
Am Montag, 16. November, wird es von 11 bis 11:45 Uhr einen Livestream von der COP31 auf LinkedIn geben. Carina Rolly wird dort vor Ort dabei mit Marlene Achoki von CARE und Flavia Marà von World Vision über die Finanzierung der Klimaanpassung sowie „Loss and Damage“ (Verluste und Schäden), unter anderem anhand des Beispiels der Überschwemmungen in Nepal diskutieren. Am 19. November 2026 um 10:30 Uhr lädt ADRA Deutschland e.V. zur Paneldiskussion „Resilient Food Systems in a Changing Climate: From Local Adaptation to Systemic Transformation“ ein. Gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutiert Carina Rolly, wie praxiserprobte Anpassungsansätze von Kleinbäuerinnen direkt in nationale Klimapläne einfließen und wie bürokratische Hürden abgebaut werden müssen, damit Klimafinanzierung endlich messbare Wirkung für die verwundbarsten Gemeinschaften entfaltet.
Über ADRA Deutschland
ADRA Deutschland e. V. mit Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt wurde 1987 gegründet, hat 61 Angestellte und steht der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten nahe. Es ist Teil des weltweiten ADRA-Netzwerks, das 1956 gegründet wurde, aus 119 eigenständigen nationalen Büros besteht und weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durchführt. ADRA steht für Adventist Development and Relief Agency. ADRA Deutschland ist unter anderem Gründungsmitglied des Verbands Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), der „Aktion Deutschland Hilft“ und „Gemeinsam für Afrika“. Informationen: https://adra.de. Spenden: https://adra.de/spenden/