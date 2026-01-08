Wie das Krankenhaus Waldfriede (Berlin-Zehlendorf) den Stromausfall bewältigte
Am 3. Januar wurde das Stromnetz im Berliner Südwesten durch einen mutmaßlich von Linksextremisten verübten Anschlag außer Betrieb gesetzt. Betroffen war auch das Krankenhaus Waldfriede in Berlin-Zehlendorf. Mittlerweile fließt der Strom wieder
Auch der Gottesdienst der adventistischen Kirchengemeinde (Adventgemeinde) Waldfriede konnte stattfinden. Die 150 Mitglieder zählende Gemeinde hat ihre Kapelle auf dem Gelände des Krankenhauses.
Dank des unermüdlichen Einsatzes des Waldfriede-Geschäftsführers Bernd Quoß und seinen Mitarbeitern konnten alle für das Krankenhaus notwendigen Abläufe für die Folgetage abgesichert werden. Er war im permanenten Austausch mit dem Krisenstab der Berliner Landesregierung und anderen offiziellen Stellen Berlins, um die nötigen Schritte abzustimmen und zu koordinieren. Der Krankenhausbetrieb lief für die Patienten in diesen Tagen unverändert weiter. Es mussten keine geplanten Operationen abgesagt oder Patienten nach Hause geschickt werden. „Gott hat uns in dieser schwierigen Situation bewahrt und die Kraft geschenkt, die enormen Herausforderungen für das Krankenhaus zu bewältigen.“, so Bernd Quoß.
Adventgemeinde Berlin-Zehlendorf im Einsatz für Betroffene
Während des Stromausfalls öffnete die davon nicht betroffene Adventgemeinde Berlin-Zehlendorf ihr Gemeindehaus, das in der Nähe des betroffenen Gebiets liegt. In den Räumen, in denen sonst Gemeindeaktivitäten wie Pfadfindergruppentreffen oder gemeinsame Mahlzeiten für Gemeindemitglieder und Bedürftige stattfinden, konnten sich die Einwohner der Umgebung ohne Stromversorgung aufwärmen oder duschen. Darüber berichtete der Radiosender ERFplus. Auch die im Gemeindehaus befindliche Waschmaschine, die sonst von wohnsitzlosen Menschen genutzt wird, war im Dauereinsatz. In den ersten beiden Tagen des Stromausfalls hätten über 100 Menschen in den Räumen der Adventgemeinde Zehlendorf Schutz gesucht.
Seit Mittwochmittag sind die wesentlichen Schäden behoben, sodass mittlerweile für alle Haushalte, Firmen und Einrichtungen wie das Krankenhaus Waldfriede die normale Stromversorgung wieder funktioniert.
Krankenhaus Waldfriede
Das freigemeinnützige Krankenhaus Waldfriede in Berlin-Zehlendorf ist akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Pro Jahr werden hier etwa 15.000 Patienten stationär und 120.000 Patienten ambulant behandelt. Träger ist die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die weltweit rund 900 medizinische Einrichtungen unterhält. Waldfriede ist unter anderem Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, im Deutschen Evangelischen Krankenhausverband e.V. (DEKV) und Kooperationspartner des adventistischen Krankenhausverbundes Advent Health in den USA.
Das Krankenhaus ist Teil des Gesundheitsnetzwerks Waldfriede zu dem auch eine Tagesklinik, eine Sozialstation, eine Akademie für Gesundheits- und Krankenpflege, eine Servicegesellschaft, das Gesundheitszentrum „PrimaVita“, die Privatklinik Nikolassee und das „Desert Flower Center“ gehören. Das Netzwerk Waldfriede ist der vielfältigste Medizin- und Pflegeanbieter im Berliner Südwesten und mit rund 950 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Weitere Informationen: www.krankenhaus-waldfriede.de