„Wenn die Wehrpflicht vor der Tür steht …“
Johannes Hofmann, Leiter des Referats für Kriegsdienstverweigerung und Frieden der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland, macht auf Angebote aus dem Referat für Kriegsdienstverweigerung aufmerksam.
Auf der Webseite https://adventisten.de/kdv gibt es eine Anleitung, wie ein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt werden kann. Auf dieser Webseite ist es auch möglich, Nachfragen zu stellen oder sich für ein Gespräch zur Gewissensbildung anzumelden.
Berater für Kriegsdienstverweigerung
Die Entscheidung, ob man den Wehrdienst bei der Bundeswehr leisten möchte oder nicht, sei eine Gewissensfrage des Einzelnen, betont Hofmann. Das Referat Kriegsdienstverweigerung möchte Jugendlichen, die sich mit dieser Entscheidung auseinandersetzen, Orientierung bieten. Zu diesem Zweck wurde ein Ausbildungstool entwickelt, das mithilfe von Videoinhalten Personen für eine Beratungstätigkeit für Kriegsdienstverweigerung qualifiziere. In dem Tool werden verschiedene Inhalte von Kirchengeschichte über rechtliche Grundlagen bis hin zu Beratungskompetenzen vermittelt. So könnten diese Berater als Ansprechpersonen für Jugendliche eine Unterstützung sein. Wer dazu Interesse hat, könne sich per E-Mail direkt an das Referat wenden (johannes.hofmann@adventisten.de).
Da die Freikirche der Siebenten-Tags Adventisten Mitglied in der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) ist, habe sie Zugang zu dieser Online-Ausbildungsplattform und dürfe sie nutzen.
Materialien
Es gebe beim Referat auch eine Musterjugendstunde zum Thema „Krieg und Frieden“. Dabei könnten die Jugendlichen reflektieren, wie sie zu verschiedenen Gewissensfragen stehen. Außerdem sind Inhalte ausgearbeitet, welche die Standpunkte zu Krieg und Frieden verschiedener Kirchen aufzeigen und die historische Position der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten erläutern.
Die Qualifizierung ermögliche es Kirchengemeinden auch Info-Abende zum Thema Kriegsdienstverweigerung anzubieten. Außerdem gebe es dazu verschiedene Banner. Diese Banner tragen christliche Friedensbotschaften und einen QR-Code, der zur Webseite des Referats führt. So hätten Gemeinden die Möglichkeit, sich öffentlich zu positionieren.
Die Oktoberausgabe der Kirchenzeitschrift Adventisten heute, die im Advent-Verlag (Lüneburg) erscheint, ist unter folgender Webadresse als Ansichts-pdf verfügbar: https://advent-verlag.de/zeitschriften/tiefer-glauben-echt-leben-i-aheu-10-26/