Weltrekord durch Nagel-Mosaik eines Jesus-Portraits?

„Wir haben Nägel eingeschlagen, weil ein Nagel verwendet wurde, um Jesus ans Kreuz zu schlagen. Luther benutzte einen Nagel, um seine Thesen an einer Tür in Wittenberg zu befestigen, um die gute Nachricht von Christus zu bezeugen“, sagte Stephan Sigg, scheidender Jugendabteilungsleiter der Adventisten in West- und Südeuropa, „Es geht also um Christus“. Dieses Portrait könne nun durch ganz Spanien reisen und Menschen auf die Geschichte eines Nagels aufmerksam machen, so Sigg.Die Formulare für einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde seien unterschrieben und an die Verantwortlichen weitergeleitet worden. Die Leiter des Jugendkongresses warten nun auf die entsprechende Entscheidung. Der bisherige Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde wird von Federico Delgado Heredia aus Uruguay für ein Nagel-Mosaik mit 11,9 Quadratmetern (2015) gehalten.Der Europäische Jugendkongress der Adventjugend in Valencia steht unter dem Motto „The Journey“ (Die Reise) und dauert vom 1. bis 5. August.Das Programm des Jugendkongresses kann auf Englisch nachverfolgt werden auf:YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOGSrwS5xR71GO1ZoQOZdvVri-XSOkqan Facebook: https://www.facebook.com/ayceurope/ Webseite: http://www.aycongress.org/