Was hält dich zusammen? – Gesundheitskongress des DVG e. V.

Dr. Gisela de Abos y Padilla, Fachärztin für Neurologie

Esther Busch, Heilpraktikerin

Dr. Dominique Gummelt, Lifestyle-Medizin-Unternehmerin

Dr. Viriato Ferreira, Präventivmediziner

Dr. Herald Hopf, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Dr. Zeno Charles-Marcel, Präventivmediziner

Günther Maurer, Pastor, Seelsorger, Gesundheitsberater

Dr. med. Karl-Heinz Müller, Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt „klinische Geriatrie“

Lorethy Starck, Pastor, M.Sc. Psychology, Doktorand

Dr. med. Vladimir Piroski, Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, Leitender Oberarzt

Das Motto des Gesundheitskongresses lautet „Stark“ – Was hält dich zusammen?“ Neben Referaten werden auch Workshops, musikalische Darbietungen, eine „humorvolle Resilienz-Revue“ und geistliche Impulse angeboten, informiert der DVG. Folgende Referenten aus verschiedenen Fachgebieten wurden eingeladen:Bis 15. März 2024 gilt ein Frühbucherrabatt.Das Tagungszentrum liegt am Fuße der Schwäbischen Alb, etwa 20 Kilometer westlich von Ulm. Blaubeuren wird auch als die Perle der Schwäbischen Alb bezeichnet und ist bekannt für den Blautopf, eine Wasserquelle mit auffallend blaugrüner Färbung, sowie für den Unterwassereingang in das unterirdische Höhlensystem. Die Naturlandschaft der Schwäbischen Alb ist ein beliebtes Rad- und Wandergebiet mit vielen Sehenswürdigkeiten – „ideal also, um nach dem Kongress noch ein paar Tage dranzuhängen und die eigene Resilienz praktisch zu stärken“, so der DVG.Seit 1899 fördert der DVG die Gesundheit auf Basis eines ganzheitlichen Menschenbildes in den Bereichen körperliche Gesundheit, geistig-seelische Gesundheit, soziale Beziehungen und spirituelles Leben. Er wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland getragen und hat seinen Verwaltungssitz in Ostfildern. Weitere Informationen gibt es unter www.dvg-online.de