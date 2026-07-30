Waldbrände in Frankreich: ADRA mobilisiert Nothilfe
Seit dem 22. Juli haben beispiellose Waldbrände weite Teile der französischen Departements Gironde und Landes im Südwesten des Landes verwüstet. Bislang wurden fast 200.000 Menschen evakuiert
Die Brände brachen am frühen Nachmittag des 22. Juli in der Nähe von Saumos im Herzen des Waldgebiets „Landes de Gascogne“ aus. Innerhalb von fünf Tagen verwüsteten die Flammen rund 40.000 Hektar Wald und stellten eine direkte Bedrohung für die Halbinsel Lège-Cap-Ferret dar. Gleichzeitig wütete ein zweiter Großbrand im Département Landes in der Nähe von Biscarrosse und zerstörte über 3.500 Hektar Wald.
Menschliche Opfer konnten vermieden werden, bislang wurden keine Todesfälle unter den Einwohnern der betroffenen Regionen gemeldet. Allerdings erlitten mindestens 84 Feuerwehrleute Verletzungen und mehrere hundert Häuser wurden in beiden Départements zerstört. An den Rettungsmaßnahmen waren 2.500 Feuerwehrleute, 1.500 Militärangehörige, 1.200 Polizeibeamte und Gendarmen sowie 450 akkreditierte Freiwillige des Zivilschutzes beteiligt. Sie wurden von 18 Löschflugzeugen unterstützt. Landesweit war das Jahr 2026 ein Rekordjahr für Waldbrände, bei denen seit Januar fast 100.000 Hektar verbrannt sind.
Dringender Bedarf nach den Evakuierungen
Die Katastrophe war dadurch gekennzeichnet, dass viele Menschen von den Flammen vertrieben wurden. Fast 200.000 Menschen – darunter Einheimische, Touristen und Bewohner von Pflegeheimen – wurden evakuiert, Zehntausende davon über Nacht. Die Region Nouvelle-Aquitaine stellte über 500 Unterbringungsplätze in örtlichen Schulen zur Verfügung, während Gemeinden entlang der Küsten der Bucht von Arcachon und der Landes Notunterkünfte einrichteten.
Zwar wurden Notunterkünfte bereitgestellt, doch bestehen mittelfristig weiterhin erhebliche Herausforderungen. Viele Evakuierte waren gezwungen, ihre Häuser innerhalb weniger Minuten zu verlassen und mussten wichtige Dokumente, Zahlungsmittel und persönliche Gegenstände zurücklassen. Feuerwehrleute weisen darauf hin, dass sich die Einsätze aufgrund von unterirdischen Bränden, die in den torfhaltigen Böden der Region schwelen, über mehrere Monate hinziehen könnten. Dies würde die Evakuierungsdauer für viele Haushalte verlängern.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind ebenso gravierend. Allein im Département Gironde mussten über 13.000 Betriebe evakuiert werden. Saisonarbeiter im Tourismus, Austernzüchter und Beschäftigte in der Forstwirtschaft sehen sich mitten in der Hochsaison mit einem plötzlichen Einkommensverlust konfrontiert.
Finanzielle und materielle Lücken schließen
Zwischen der Notfall-Evakuierung und der langfristigen Finanzierung des Wiederaufbaus besteht eine kritische Lücke. Waldbrände fallen nicht unter den französischen Standardrahmen für Entschädigungen bei „Naturkatastrophen“ (catastrophe naturelle). Entsprechende Sachschäden werden stattdessen durch individuelle Hausratversicherungen abgedeckt. Die Bearbeitung von Schadensfällen ist zwar ein Standardverfahren, doch die Auszahlung von Versicherungsleistungen dauert in der Regel Wochen oder Monate.
Während dieser Übergangszeit sind nicht oder nur unzureichend versicherte Haushalte, Zeitarbeitskräfte, isoliert lebende ältere Menschen und Alleinerziehende einer erheblichen wirtschaftlichen Gefährdung ausgesetzt. Sie sehen sich mit unmittelbaren Ausgaben für lebensnotwendige Güter wie Medikamente, Ersatzbrillen und Transportkosten konfrontiert. Die Hilfsmaßnahmen von ADRA France zielen darauf ab, diese vorübergehende Lücke zu schließen.
Die Hilfsstrategie von ADRA France
Von ihrer Niederlassung in Bordeaux aus arbeitet ADRA France in Abstimmung mit staatlichen Stellen und den lokalen Sozialämtern (CCAS) in den betroffenen Gemeinden. Die Hilfe stützt sich auf zwei grundlegende Maßnahmen:
1. Dienstleistungsgutscheine: Diese Gutscheine können bei lokalen Geschäften eingelöst werden und ermöglichen es den evakuierten Menschen, bedarfsgerechte Güter zu erwerben, darunter Hygieneartikel, Kleidung, Babyartikel, rezeptfreie Medikamente und Brennstoffe. Dieser Ansatz bewahrt die Eigenständigkeit der Begünstigten, wahrt die Würde des Einzelnen und unterstützt lokale Gewerbebetriebe, die von der Krise betroffen sind.
2. Nothilfepakete: Für Menschen, die in Sammelunterkünften untergebracht sind oder in ihre Häuser ohne Stromversorgung zurückkehren, stellen ADRA-Teams haltbare Lebensmittel, Wasserflaschen, Hygiene-Sets und Babyartikel bereit. Die Verteilung wird mit lokalen Partnerorganisationen koordiniert, um Effizienz zu gewährleisten und Doppelarbeit zu vermeiden.
Fortlaufende Unterstützung nötig
Die erste finanzielle Zuweisung aus dem ADRA-Netzwerk hat zwar eine sofortige Nothilfe ermöglicht, doch wird aufgrund des langwierigen Wiederaufbauprozesses der betroffenen Gemeinden auch langfristige Unterstützung erforderlich sein.
Über ADRA
Das Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfswerk ADRA (Adventist Development and Relief Agency) wurde 1956 von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA International besteht aus einem weltweiten Netzwerk mit 118 eigenständigen nationalen Büros und etwa 7.500 hauptamtlichen Mitarbeitenden. Informationen: www.adra.org. Website ADRA France: https://adra.fr/