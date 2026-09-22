Vom Schloss zum Campus – Namensänderung in Bogenhofen
Zum Beginn des neuen Schuljahres hat die adventistische Bildungseinrichtung im oberösterreichischen Bogenhofen einen Namenswechsel vollzogen und heißt nun „Bogenhofen Adventist Campus“. Zudem wurde das Erscheinungsbild überarbeitet.
Neues Wappen mit historischen Wurzeln
Pünktlich zum Eröffnungsgottesdienst des neuen Schuljahres sind die neu gestalteten Beschilderungen an den Zufahrten fertig geworden. Herzstück des neuen Erscheinungsbildes ist ein vereinfachtes Logo, das zwar neu wirkt, aber tief in der Geschichte der Einrichtung verwurzelt ist. Bereits in den 1970er- und 1980er-Jahren nutzte die Schule eine ganz ähnliche Form, entworfen vom früheren Direktor und Sprachschulleiter Otto Riegler. Drei ehemalige Bogenhofener Absolventen – Simon Eitzenberger, Philipp Grau und Nicole Höhener, heute in den Kommunikations- und Designabteilungen der Trägerorganisationen tätig – haben die historische Vorlage aufgegriffen und in ein modernes Corporate Design überführt.
Klarheit und globale Ausrichtung
Die Namensanpassung trägt mehreren Entwicklungen Rechnung: Mit der Integration des Begriffs „Adventist“ gleicht sich die Einrichtung dem weltweiten Netzwerk adventistischer Bildungsinstitutionen an und bekennt sich damit schon im Namenszug klarer zu ihren Werten und ihrer kirchlichen Einbettung.
Der Begriff „Campus“ spiegelt die Vielfalt des Bildungsangebots wider. Der Standort vereint ein breites Spektrum unter einem Dach – vom Kindergarten über die Volks- und Mittelschule (die APS – Adventistische Privatschule Bogenhofen, getragen von der örtlichen adventistischen Kirchengemeinde Bogenhofen und der Österreichischen Gebietskörperschaft [Union] der Kirche der Siebenten-Tags Adventisten) bis zur Oberstufe (Oberstufenrealgymnasium), einer Sprachschule und dem Theologischen Seminar (getragen von den adventistischen Gebietskörperschaften in Österreich, der Deutschschweiz und Baden-Württemberg).
Auf den bisherigen Zusatz „Schloss“ sei bewusst verzichtet worden, um Namenslänge und Übersetzbarkeit im internationalen Kontext zu vereinfachen und Missverständnisse bezüglich einer elitären Ausrichtung und entsprechend teuren Bildungsinstitution zu vermeiden. Im deutschsprachigen Raum werde im Alltag künftig vorrangig die Bezeichnung „Campus Bogenhofen“ verwendet.
Bewährte Qualität und Werte bleiben bestehen
Trotz des frischen Markenauftritts bleibt das inhaltliche Fundament unverändert. Der Campus Bogenhofen steht weiterhin für solide, werteorientierte Bildung auf biblisch-adventistischer Grundlage sowie für Kontinuität in der Lehre und persönliche Betreuung durch das bewährte Kollegium.
Über Bogenhofen Adventist Campus
Der Campus Bogenhofen, gegründet 1949, ist eine Bildungsstätte im Innviertel (Oberösterreich) die ein ganzheitliches, christlich-adventistisches Bildungsangebot vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter bietet. Getragen wird die Einrichtung gemeinsam von den Gebietskörperschaften Österreichische Union (ÖU), Deutsch-Schweizerischen Vereinigung (DSV) und Baden-Württembergische Vereinigung (BWV) der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Der Campus Bogenhofen, bestehend aus Oberstufe, Sprachschule und Theologischem Seminar umfasst etwa 120 Schüler und Studierende. Die Adventistische Privatschule Bogenhofen, die auf demselben Campus beheimatet ist, wird getragen von der adventistischen Kirchengemeinde (Adventgemeinde) Bogenhofen und der Österreichischen Union der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten und umfasst zusätzlich mehr als 100 Schüler und Kindergartenkinder. Website: www.bogenhofen.at