Urlaub, Gemeinschaft und Glauben: Hope Camp 2026 in Friedensau
Vom 4. bis 9. August 2026 fand auf dem Zeltplatz der Theologischen Hochschule Friedensau das sechste Hope Camp statt.
Das Hope Camp wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland in Zusammenarbeit mit Hope TV veranstaltet und versteht sich ausdrücklich als überkonfessionelles Angebot. Ziel ist es, Familien, Freunden und Nachbarn eine gemeinsame Urlaubswoche in der Natur zu ermöglichen und dabei Raum für Begegnung, Freizeit und christliche Impulse zu schaffen.
150 Workshops und Erlebniswelten
Ein Schwerpunkt des Camps sind die zahlreichen „Erlebniswelten“. Die Teilnehmenden konnten sich ihr Tagesprogramm individuell zusammenstellen. Angeboten wurden unter anderem Sport- und Kreativangebote, Naturerlebnisse, Bogenschießen, Wald-Rallyes, eine Holzwerkstatt sowie Angebote für unterschiedliche Altersgruppen.
In einem Bericht vom 8. August bezeichnete die Volksstimme das Hope Camp als „Deutschlands größtes Familiencamp“ im Aufbau. Organisator Frederik Woysch erklärte gegenüber der Zeitung, das Camp wolle die vorhandene Infrastruktur Friedensaus weiter mit Leben füllen und künftig noch mehr Menschen erreichen. Das Hope Camp hat sich seit seiner Gründung deutlich vergrößert. Vor sechs Jahren startete es mit etwa 300 Teilnehmenden. 2025 waren es 640, in diesem Jahr bereits 720.
Biblisches Theater und Geschichten über David
Neben den Freizeitangeboten nimmt das Thema Glaube einen festen Platz ein. So wurden beispielsweise in aufwendigen Inszenierungen verschiedene Stationen aus dem Leben des biblischen Königs Davids dargestellt – darunter die Begegnung mit Goliath, die Beziehung zu Saul und die Freundschaft mit Jonathan. Die Geschichte wurde mit Musik und Gesang verbunden und teilweise in Form eines Musicals umgesetzt.
Auch die geistlichen Impulse von Miodrag „Miki“ Jovanovic beschäftigten sich mit David. Dabei wurde nicht nur der erfolgreiche König betrachtet, sondern ein Mensch mit Erfolgen, Fehlern, Krisen und persönlichen Herausforderungen. Themen wie Vertrauen, Genügsamkeit und die Erfahrung, von Gott neue Kraft zu erhalten, wurden auf das heutige Leben übertragen.
Überkonfessionell und offen für Gäste
Das Hope Camp richtet sich nicht ausschließlich an Mitglieder einer Kirche. Die Veranstalter möchten damit ausdrücklich auch Menschen ansprechen, die bisher wenig oder keine Berührung mit dem christlichen Glauben hatten. Die Mischung aus Urlaub, Freizeitangeboten, Gemeinschaft und geistlichen Impulsen soll dabei unterschiedliche Zugänge ermöglichen. Kinder und Jugendliche können eigene Interessen verfolgen, Familien gemeinsame Zeit verbringen und Erwachsene Angebote wahrnehmen oder sich einfach erholen. Das nächste Hope Camp ist für den 3. bis 8. August 2027 in Friedensau geplant.
Über die Veranstalter
Die evangelische Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten zählt derzeit weltweit über 22 Millionen mündig getaufte Mitglieder, in Deutschland sind es rund 34.500. Informationen unter www.adventisten.de. Hope Media ist ein europäisches Medienzentrum der Adventisten mit Sitz in Alsbach-Hähnlein bei Darmstadt und betreibt unter anderem den Fernsehsender Hope TV. Informationen unter https://hopemedia.eu. Über den Ort Friedensau siehe www.friedensau.de.