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Urkunde für AWW-Seniorenheim Friedensau als „Top-Pflegeheim“

Die Redaktion von FOCUS-Gesundheit hat dem Advent-Wohlfahrtswerk (AWW) Seniorenheim Friedensau bei Magdeburg eine Urkunde als „Top-Pflegeheim“ verliehen

(lifePR) (Friedensau bei Magdeburg, )
Die Verleihung erfolgte aufgrund einer unabhängigen Datenerhebung zu Deutschlands Top-Pflegeheimen. Die für das Seniorenheim Friedensau mit „sehr gut“ bewerteten Kriterien für die Verleihung sind Pflege- und Betreuungsqualität, Lebensqualität und Teilhabe, Struktur und Wohnqualität, Personal und Kompetenz sowie Einbindung von Angehörigen.

Das Seniorenheim Friedensau ist eins von insgesamt fünf Seniorenheimen, die zum AWW-Netzwerk in Deutschland gehören. Das Seniorenheim Friedensau wurde 1907 eröffnet und ist damit die älteste Einrichtung im AWW. Es wurde im Jahre 1997 komplett neu gebaut und verfügt über 120 Betten der vollstationären Pflege. Weitere Informationen zum Seniorenheim Friedensau unter https://seniorenheim-friedensau.de/

FOCUS-Gesundheit

FOCUS-Gesundheit ist eine deutsche Gesundheitsplattform, die geprüfte Empfehlungen zu Ärzten, Kliniken, Kurorten und Gesundheitsthemen bietet. Die Redaktion kombiniert Fachwissen mit der Expertise ausgewiesener Experten, um fundierte Gesundheitsberichte zu liefern. Informationen: www.focus-gesundheit.de.

Die Suche nach dem richtigen Pflegeheim ist oft schwierig. Die erste digitale Empfehlungsliste von FOCUS-Gesundheit möchte bei der Wahl einer passenden Einrichtung helfen. Die digitale Liste enthält Empfehlungen für 3.600 stationäre Pflegeheime in Deutschland, sortierbar nach Abstand zur gewünschten Postleitzahl. Die Methodik für die Erhebung der stationären Pflegeheime hat FOCUS-Gesundheit gemeinsam mit dem Rechercheinstitut FactField entwickelt. Ausgangsbasis für die Datenerhebung waren die etwa 12.000 in Deutschland zugelassenen vollstationären Pflegeheime. Weitere Informationen: www.focus-gesundheit.de/top-pflegeheime/suche.

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