Umfrage: Relative Mehrheit spricht sich gegen Leihmutterschaft aus
Eine relative Mehrheit der Deutschen (41 Prozent) ist der Meinung, dass der Wunsch nach einem eigenen Kind keine Leihmutterschaft rechtfertigt.
Bei den befragten Männern sind die erklärten Gegner der Leihmutterschaft mit 44 Prozent deutlich in der Mehrheit (34 Prozent sind anderer Ansicht). Bei den Frauen ist der Vorsprung der Gegnerinnen der Leihmutterschaft dagegen nur knapp (39 Prozent zu 38 Prozent).
Ostdeutsche lehnen Leihmutterschaft etwas stärker ab (42 Prozent zu 32 Prozent) als Westdeutsche (41 Prozent zu 37 Prozent).
Unter den Altersgruppen ist die Ablehnung bei den 30- bis 39-Jährigen am deutlichsten (46 Prozent zu 34 Prozent). Bei den 40- bis 49-Jährigen sind die Gegner der Leihmutterschaft dagegen in der Minderheit (36 Prozent zu 42 Prozent).
Nach Konfession und Parteianhängerschaft
Nach Konfession: Unter den Angehörigen christlicher Konfessionen sind die Freikirchler mit 62 Prozent am häufigsten der Meinung, dass der Kinderwunsch eine Leihmutterschaft nicht rechtfertigt (andere Meinung: 31 Prozent). Bei den Katholiken ist der Vorsprung der Leihmutterschaftsgegner geringer (44 Prozent zu 35 Prozent). Noch knapper ist er bei den evangelischen Landeskirchen (41 zu 38 Prozent).
Nach Parteianhängerschaft: Unter den Anhängern der politischen Parteien sprechen sich die Sympathisanten der AfD am deutlichsten gegen Leihmutterschaft aus (48 Prozent zu 33 Prozent), gefolgt von den Anhängern der CDU/CSU (46 Prozent zu 35 Prozent). Bei den Anhängern der SPD (42 Prozent zu 39 Prozent) und der Linken (43 Prozent zu 40 Prozent) fällt die Ablehnung knapper aus. Bei den Anhängern der Grünen liegen Gegner und Befürworter mit jeweils 41 Prozent gleichauf.
Für die Erhebung im Zeitraum vom 17. bis 20. Juli 2026 zu der Frage „Wie stehen Sie zur folgenden Aussage: Der Wunsch nach einem eigenen Kind rechtfertigt keine Leihmutterschaft.“ hat INSA 2.005 Bundesbürger online befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die volljährige Bevölkerung in Deutschland sowie nach Geschlecht, Alter und Region.
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