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Ukraine: Erneut adventistische Kirchengebäude bei Angriffen zerstört – Hope Media bringt Server in Sicherheit

Drei adventistische Kirchengebäude in der Ukraine wurden infolge eines Beschusses und eines Luftangriffs Ende Oktober beschädigt; es gab mehrere Verletzte und auch Todesopfer. Zudem verlagert Hope Media aus Sicherheitsgründen seine Senderserver.

(lifePR) (Kyjiw/Ukraine, )
Über die Zerstörung der Kirchengebäude berichtete der Pressedienst der adventistischen Kirchenleitung in der Ukraine. Demnach wurde das Kirchengebäude der Siebenten-Tags-Adventisten in Irpin in der Region Kiew am 19. Oktober um 6 Uhr morgens bei einem Luftangriff beschädigt. Laut der regionalen Militärverwaltung von Kiew wurden bei den Angriffen 17 Menschen verletzt und eine Frau getötet. Zu den Schäden an der Kirche zählen zerbrochene Fenster und Fensterrahmen sowie Risse in den Wänden.

Mitglieder der örtlichen Baptisten- und Pfingstgemeinden unterstützten die adventistische Kirchengemeinde (Adventgemeinde) in Irpin bei den Aufräumarbeiten und der Beseitigung der Trümmer. Die Stadtverwaltung stellte Spezialausrüstung zur Beseitigung von Bauschutt und Glasscherben zur Verfügung.

Angriffe auch in Izium

In der Nacht vom 18. Oktober wurde das Kirchengebäude der Siebenten-Tags-Adventisten in Izium in der ukrainischen Region Charkiw bei einem Artillerieangriff zerstört. Nach Angaben der Hauptdirektion der Nationalpolizei wurden drei Menschen verletzt. Kirchenleiter berichteten, dass ein erheblicher Teil der Wände und des Daches eingestürzt sei; die Frontfassade sei jedoch intakt geblieben. Die Adventgemeinde in Izium wurde 1947 gegründet und erwarb das Gebäude im Jahr 2006.

Cherson: Schule ebenfalls betroffen

Bereits am Morgen des 17. Oktobers wurde das Kirchengebäude der Siebenten-Tags-Adventisten in Cherson bei einem Luftangriff beschädigt. Die regionale ukrainische Militärverwaltung von Cherson teilte mit, dass innerhalb einer Stunde acht Bomben abgeworfen wurden, wodurch 22 Menschen verletzt wurden. Bei dem zweiten Angriff kam ein Fahrer des Rettungsdienstes ums Leben.

Vertreter der Kirche gaben an, dass viele Fenster zerbrochen und die Fensterrahmen sowie Türen beschädigt worden seien. Das Gebäude war bis zum Angriff weiterhin in Nutzung. Zuvor war dort die adventistische „Slovo“-Sekundarschule untergebracht, die ihren Unterricht aus Sicherheitsgründen auf Online-Unterricht umgestellt hatte.

Hope Media Ukraine bringt Server in Sicherheit

Nachdem in der Nähe des TV-Studios des adventistischen Medienzentrums Hope Media Ukraine in Kiew Luftangriffe stattgefunden hatten, begann das Zentrum mit der Verlagerung seiner Sendeserver. Das Team von Hope Channel Ukraine arbeitet mit Unterstützung seines technischen Partners Hope Channel International (HCI) daran, jahrelange Originalprogramme zu sichern. HCI gewährleistet die Videoübertragung und speichert Sicherungskopien eines Teils der Inhalte des Teams außerhalb der Ukraine. Dies geht aus einer Pressemitteilung von HCI hervor.

Justin Woods, Senior Director of Technology bei HCI, erklärte, dass ein Stromausfall im Studio in Kiew die Ausstrahlung des TV-Senders unterbrechen und die gestreamten Inhalte unzugänglich machen würde. „Sollte es von einer Rakete getroffen werden, könnten Originalinhalte aus vielen Jahren zerstört werden, ebenso wie die Infrastruktur, die diese Inhalte weltweit verfügbar macht“, sagte er.

Die Menschenrechtsbeobachtungsmission der Vereinten Nationen in der Ukraine berichtete diesen Herbst von erneuten Angriffen auf die Strom- und Heizungsinfrastruktur. In ihrem Bericht über Angriffe auf Kiewer Kraftwerke am 13. und 14. Oktober zitierte sie Schätzungen der ukrainischen Behörden, wonach 600.000 Menschen in Kiew vorübergehend ohne Strom waren.

Herausforderungen von Hope Media Ukraine

Hope Media Ukraine betreibt einen Fernsehsender und unterhält acht Studios. Nachdem sich die Qualität des ASTRA-4A-Satellitensignals am 1. Juli verschlechtert hatte und es wiederholt zu Unterbrechungen gekommen war, wechselte der Sender die Verbreitungsplattformen.

Hope Media Ukraine bestätigte, dass sein Programm rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, über Streaming-Dienste, Kabelanbieter und die eigene Website verfügbar ist. Zuschauer können es auf Plattformen wie Megogo und Kyivstar TV sowie über Kabelanbieter wie Volia empfangen. Hope Channel International stellt dem ukrainischen Team die Videoplattform „Jetstream“ zusammen mit technischem Support und außerhalb der Ukraine gespeicherten Backups zur Verfügung, erklärte Woods.

Hope Media Ukraine gehört zur internationalen Senderfamilie Hope Channel, die 2003 von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in den USA gegründet wurde und aus mittlerweile über 83 nationalen Sendern besteht. Website von Hope Media Ukraine: https://tv.hope.ua/. Website von Hope TV Deutsch: www.hopetv.de.

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