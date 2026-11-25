UN-Kampagne „Orange The World“ und adventistische Initiativen rufen zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen auf
Der jährliche Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November (Orange Day) bildet den Auftakt der UN-Kampagne „Orange The World“. Sie dauert bis 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte.
2026 stellt UN Women Deutschland die Verantwortung von Männern bei der Beendigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen in den Vordergrund. Nicht alle Männer seien Täter, aber alle können wichtige Veränderungen anstoßen, so die Organisation auf ihrer Website.
In Deutschland tötet alle zwei Tage ein Mann seine (Ex-)Partnerin; fast jeden Tag gibt es einen Tötungsversuch; alle vier Minuten fügt ein Mann seiner (Ex-)Partnerin Gewalt zu; jede zweite Frau in Deutschland wurde bereits sexuell belästigt; 90 Prozent der jungen Frauen empfinden starke bis extreme Angst, wenn sie nachts unbekannten Männern begegnen, so UN Women Deutschland unter Verweis auf die aktuellen Jahresberichte des Bundeskriminalamts (BKA) und der Jugendtrendstudie 2025 des Instituts für Generationenforschung.
Beteiligung der Adventisten in Deutschland
Die Abteilung Frauen der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland greift diese 16 Aktionstage auf ihrem Instagram-Kanal @hoffnungsfunken.mut auf. Tägliche Impulse sollen sensibilisieren, informieren und zum Nachdenken anregen. „Wir sprechen darüber, wie Kontrolle im Alltag aussehen kann. Was es mit einer Frau macht, wenn jedes Treffen mit Freundinnen zu Hause Streit [mit ihrem Partner] auslöst. Wie schleichend sich die Grenzen dessen verschieben können, was in einer Beziehung als normal empfunden wird. Und warum die Frage ‚Warum geht sie denn nicht einfach?‘ so leicht gestellt ist, wenn man selbst einen Ort hat, an den man gehen kann“, heißt es in einem aktuellen Artikel zur Kampagne auf der Website der Abteilung Frauen der Freikirche in Deutschland. Darin wird auch gefragt, was dies für örtliche Kirchengemeinden bedeutet und was dort passiert, wenn jemand den Mut fasst, von entsprechenden Erfahrungen zu erzählen. Es brauche Menschen, die zuhören, das Gehörte ernst nehmen und gemeinsam mit der betroffenen Frau die nächsten Schritte überlegen. Eine klar benannte und gut sichtbare Ansprechperson sowie der Kontakt zu einer qualifizierten Fachberatungsstelle könnten zwei Ergebnisse einer Sitzung des Gemeindeleitungsgremiums sein, heißt es in dem Artikel.
Hilfetelefon
Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bietet Frauen, Personen aus deren sozialem Umfeld und Fachkräften unter der Nummer 116 016 rund um die Uhr kostenlose, barrierefreie und anonyme Beratung auf Deutsch und 18 Fremdsprachen an. Weitere Informationen: www.hilfetelefon.de
Initiative enditnow®
Im Jahr 2009 wurde von der Frauenabteilung der Weltkirchenleitung der Siebenten-Tags-Adventisten und der Hilfsorganisation ADRA die Initiative enditnow® ins Leben gerufen. Sie wird inzwischen von allen Abteilungen der Kirche unterstützt. enditnow® ruft dazu auf, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen weltweit endgültig beendet werden soll. Außerdem solle die Position der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten zu Gewalt gegenüber Frauen bekannt gemacht werden. Die Kampagne möchte Menschen weltweit sensibilisieren, mobilisieren und andere Initiativen dazu einladen, diesem globalen Problem entgegenzutreten sowie insbesondere die Kirchenmitglieder dazu ermutigen, sich ihrer Verantwortung zu stellen und bereit zu sein, der Gewalt in adventistischen Familien sowie außerhalb der Freikirche Einhalt zu bieten. Jeweils der zweite Samstag im Dezember (in diesem Jahr der 12. Dezember) wurde zum enditnow-Sabbat erklärt. Adventisten feiern am Samstag, dem biblischen Ruhetag (Sabbat), ihre Gottesdienste. Weitere Informationen gibt es unter https://frauen.adventisten.de/enditnow. Kontakt für Rückfragen und Rückmeldungen: enditnow@adventisten.de
Fachbeirat „Sexueller Gewalt begegnen“
In Deutschland hat die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten seit Dezember 2009 Richtlinien und einen Verhaltenskodex für alle ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschlossen. Im Juni 2010 wurde durch die Freikirche der unabhängige Fachbeirat „Sexueller Gewalt begegnen“ berufen, der sich einerseits um die Erstellung von Materialien kümmert und andererseits in konkreten Fällen angesprochen wird, diese entsprechend seiner ihm übertragenen Kompetenz aufzuarbeiten. Weitere Infos unter http://sexueller-gewalt-begegnen.de/. Ein Filmporträt des Fachbeirats ist unter folgendem Link zu sehen: https://youtu.be/l_10cc-DRrk. Die gebührenfreie Nummer des Hilfstelefons, bei dem sich Betroffene oder solche, die eine betroffene Person kennen, melden können, lautet: 0800 5015 007; E-Mail: missbrauch@adventisten.de