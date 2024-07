Theologische Hochschule Friedensau wählt Friedegard Föltz zur Prorektorin

Die Neuwahl war notwendig geworden, weil der Vorgänger, Prof. Andreas Bochmann, im Frühjahr von seinem Amt zurückgetreten war, wie Andrea Cramer, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Friedensauer Hochschule mitteilte. Rektor Prof. Dr. Roland Fischer gratulierte Frau Dr. Föltz und äußerte seine Vorfreude auf eine gute und wirksame Zusammenarbeit.Dr. phil. Friedegard Föltz ist 1961 in Berlin geboren und bei Hannover aufgewachsen. Nach dem Abitur 1981 studierte sie in Darmstadt und Bremen Sozialpädagogik. Ihr Diplom erwarb sie 1986. 1987 bis 1988 absolvierte sie ein Aufbaustudium „Lehramt Sozialwissenschaften und Kunst“ an der Universität Bremen. 1988 bis 1990 studierte sie an der Andrews University in Michigan (USA) und schloss als Master of Arts in Religion ab. In ihrer Masterthese befasste sie sich mit „Andreas Bodenstein von Karlstadt’s Theology of the Lord’s Supper in the Context of Luther’s Theology of the Eucharist“.Seit 2001 ist sie an der Theologischen Hochschule am Fachbereich Christliches Sozialwesen tätig; von 2001 bis 2010 zunächst als Lehrbeauftragte, seit 2010 als Dozentin für Sozialpädagogik. Seit 2012 leitet sie das Praktikumsamt und seit 2016 den Studiengang B.A. Soziale Arbeit. Sie ist Erasmus+-Hochschulkoordinatorin und gewählte Vertrauensperson. In ihrer Dissertation, die sie 2017 an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg erfolgreich verteidigte, beschäftigte sie sich mit dem Thema: „Herstellung von Normalität – Mikrostudien zur Situation von Pflegemüttern und -vätern im Umgang mit besonderen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung“.Ihre Forschungsschwerpunkte an der Hochschule beziehen sich auf die Kinder- und Jugendhilfeforschung sowie Pflegekinderforschung, dabei insbesondere die Sonderpflege für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Sie initiierte Fachtagungen an der Theologischen Hochschule Friedensau. Ihre besondere Expertise weist auf die Pflegekinderforschung, die vertieft würden durch persönliche Erfahrungen, so Andrea Cramer.Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können zehn B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit – belegt werden. Studieninteressierte können sich zu Schnuppertagen anmelden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen. Informationen: https://www.thh-friedensau.de . Veranstaltungen zum 125. Jubiläum des Ortes Friedensau: www.125-Friedensau.de