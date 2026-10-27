Theologische Hochschule Friedensau: Offizielle Amtseinführung des neuen Rektors Prof. Gerald Klingbeil
Im Rahmen einer Feierstunde fand am 25. Oktober an der Theologischen Hochschule Friedensau die offizielle Amtseinführung des neuen Rektors Prof. Gerald A. Klingbeil, D.Litt statt.
Ansprachen und Grußworte
Die Festansprache zur Amtsübergabe hielt Prof. Bernhard Oestreich, Ph.D., ehemaliger Schulleiter des Theologischen Seminars Friedensau, wo er seit 1978 als Dozent tätig ist. Es folgten weitere Ansprachen und Grußworte von Barna Magyarosi, Th.D., D.Lead., dem Präsidenten der transkontinentalen adventistischen Kirchenleitung für Mittel- und Südeuropa (Intereuropäische Division), von Prof. Dr. Armin Willingmann, dem Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt sowie stellvertretenden Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, von Frau Prof. Dr. Claudia Becker, der Rektorin der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Präsidentin der Landesrektorenkonferenz, sowie von Johannes Naether, dem Präsidenten der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland. Glückwünsche der Theologischen Hochschule Friedensau überbrachte Dr. Friedegard Föltz, Prorektorin der Hochschule. Es schlossen sich eine kurze Ansprache des Alt-Rektors, Prof. Dr. Roland Fischer, und ein „Ausblick“ des neuen Rektors, Prof. Gerald Klingbeil, an. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von den Dresdner Bach-Solisten mit Musik von Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach und einer Adaption von Antonio Vivaldi. Der Friedensau International Choir intonierte „Ndikhokhele Bawo“ (Lead me, oh Father). Vertreter der Kommunalpolitik, der Kirche, anderer adventistischer Institutionen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, ehemalige und aktuelle Studierende der Theologischen Hochschule nahmen ebenfalls am Ereignis teil.
Werdegang des neuen Rektors Gerald Klingbeil
Einige Informationen zum neuen Rektor: Prof. Gerald A. Klingbeil, 1964 in Berlin geboren, studierte Theologie am Seminar Schloss Bogenhofen (Österreich), am Helderberg-College (Südafrika) und an der Andrews University (USA). Er promovierte an der University of Stellenbosch (Südafrika) mit einem Doctor of Letters oder Doctor of Literature (D.Litt.), einem anglo-amerikanischen Doktortitel.
Ab 1995 war er Professor für Altes Testament an der Universidad Peruana Union in Peru und an der Universidad Adventista del Plata in Argentinien; ab 2005 Dekan des Theologischen Seminars am International Institute of Advanced Studies – einer Hochschule auf den Philippinen. Von 2009 an arbeitete er als stellvertretender Chefredakteur der internationalen Zeitschrift Adventist Review. Gleichzeitig hatte Gerald Klingbeil eine Forschungsprofessur für Altes Testament und Altorientalistik am Theologischen Seminar der Andrews University inne. 2023 kehrte Gerald Klingbeil mit seiner Familie nach Deutschland zurück und arbeitete seither als Finanzvorstand in der Hanse-Vereinigung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die Verwaltungsgemeinschaft der adventistischen Kirchengemeinden (Adventgemeinden) in den Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern.
Zahlreiche Veröffentlichungen – etliche davon gab er gemeinsam mit seiner Frau Chantal heraus – sowie Mitgliedschaften in Forschungsinstituten, Arbeitskreisen und Beiräten in Süd- und Nordamerika zeugen von seiner internationalen Vernetzung. Siehe dazu auch: https://www.thh-friedensau.de/mitarbeiter/gerald-klingbeil-d-litt/
Über die Theologische Hochschule Friedensau
Der heutige Hochschulort Friedensau wurde 1899 gegründet und feierte 2024 sein 125-jähriges Bestehen. 1899 als Missions- und Industrieschule gegründet, führt heute die Theologische Hochschule Friedensau als eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten die Tradition als adventistische Ausbildungsstätte fort. Hochschul-Gründungsrektor war 1990 Prof. Dr. phil. Baldur Pfeiffer. Ihm folgten im Rektorenamt Prof. Dr. Udo Worschech, Prof. Johann Gerhardt, Ph.D., Prof. Friedbert Ninow, Ph.D., und Prof. Dr. Roland Fischer. Letzterer wird im Frühjahr 2027 aufgrund des Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand treten.
In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können zehn B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit – belegt werden. Website Studieninteressierte können sich zu Schnuppertagen anmelden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen. Website: www.thh-friedensau.de