Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige in Burg bei Magdeburg

Laut Lothar Scheel, beim AWW für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, sei es ist nicht leicht, mit den Herausforderungen und Belastungen einer häuslichen Pflege von Angehörigen auf Dauer klarzukommen. Da würden oft die besten Absichten und edelsten Motive nicht mehr helfen. Irgendwann sei die Belastungsgrenze erreicht, zumal die notwendige Distanz aufgrund der familiären Bindung kaum möglich sei. Auch regelmäßige oder gelegentliche Auszeiten seien schwer zu realisieren. Hinzu komme ein zunehmender Mangel an ambulanten Pflegeangeboten.„Die Friedensauer“, wie sie sich die Selbsthilfegruppe nennt, ist ein Angebot des ambulanten Pflegedienstes des Advent-Wohlfahrtswerkes in Friedensau und wird von dort tatkräftig unterstützt. Einmal in der Woche treffen sich etwa ein Dutzend pflegende Angehörige in den in Burg angemieteten Räumen der Selbsthilfekontaktstelle im Jerichower Land zum Erfahrungsaustausch, aber auch zu Vorträgen oder zu gemeinsamen Unternehmungen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer empfänden ihre Gruppe als Entlastung und Bereicherung, denn schließlich hätten alle die gleichen Probleme, so Scheel.Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland nehme stetig zu. Die Angehörigen fühlten sich häufig überfordert und wüssten nicht, ob und wie sie den Herausforderungen einer häuslichen Pflege gewachsen sind. Zudem sei eine Selbsthilfegruppe keine fremde Dienstleistung, sondern – wie es der Name sagt – , eine Initiative von betroffenen Menschen für betroffene Menschen. Darum fallen auch keine Kosten an, zumal, wenn man mit einem ambulanten Pflegedienst in enger Kooperation zusammenarbeitet und Unterstützung erfährt, informierte Lothar Scheel.Die Selbsthilfegruppe trifft sich jeden Mittwoch in der Selbsthilfekontaktstelle in Burg, Bahnhofstr. 7. Ein Ziel der Gruppe sei es, noch in diesem Jahr eine zweite Selbsthilfegruppe zu gründen. Kontakt: Susann Brauer (Tel. 03933-948720 oder 0160 97590702).Der Ort Friedensau liegt etwa elf Kilometer von der Kreisstadt Burg entfernt. Das Advent-Wohlfahrtswerk unterhält in Friedensau ein stationäres Seniorenheim mit Platz für insgesamt 122 pflegebedürftige Menschen sowie Einrichtungen des betreuten Wohnens und einen ambulanten Pflegedienst. Außerdem befindet sich in Friedensau die Theologische Hochschule der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können zehn Bachelor- (B.A.) und Master- (M.A.) Studiengänge, zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit, belegt werden.Das Advent-Wohlfahrtswerk e. V. (AWW) mit Geschäftsstelle in Hannover wurde als Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 1897 in Hamburg gegründet. Es ist in Deutschland Träger von Kindertagesstätten, einer Heilpädagogischen Tagesstätte, einer Einrichtung für Suchtberatung und Suchtbehandlung sowie einem Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen. Darüber hinaus ist das Advent-Wohlfahrtswerk e.V. Hauptgesellschafter etlicher gemeinnütziger Gesellschaften, zu denen Seniorenheime, Hospize, eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung und eine Schule gehören. Informationen: https://www.aww.info