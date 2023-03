Schnellster Pastor im Triathlonsport in Europa

Auf der Webpräsenz www.TRIpastor.de berichtet Marc Naumann, dass es seit der Jugend sein sportlicher Lebenstraum war, einen Triathlon bei einer Veranstaltung zu absolvieren. Mit 40 Jahren ging dieser Traum erstmals auf der Olympischen Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen) in Erfüllung. Auslöser war ein unerwarteter Aufenthalt in der Notaufnahme einer Universitätsklinik. Mit seiner Bewusstlosigkeit, Hyperventilation, Dehydrierung und mehrstündigen Blindheit gab Marc den Fachärzten ein Rätsel mit auf den Diagnoseweg. Sein Körpersystem hatte sich zum Schutz vor mehr Schaden auf Stand-by heruntergefahren.Ab diesem Zeitpunkt sei für ihn klar gewesen, dass sich sein Werteverständnis im Sinne seiner Arbeit-Leben-Integration gründlich verändern müsse. Marc befolgte die ärztlichen und therapeutischen Anweisungen und erfüllte sich seinen sportlichen Lebenstraum: An einer Triathlon-Veranstaltung teilzunehmen und dabei Gutes zu tun, indem er Hoffnung „laufend“ für ein gesundes und achtsames Leben verbreitet. Im Juni 2017 nahm Marc als nominierter Athlet der Deutschen Altersklassen-Nationalmannschaft (DTU) an seiner ersten Olympischen Europameisterschaft in Kitzbühel teil. Fünf Jahre später, nach der Corona-Pandemie, erfolgte sein Comeback bei der Heim-Europameisterschaft in München auf der Sprintdistanz. Seitdem sei er als „Der Pastor“ in der Triathlonszene bekannt.Für sein großes Ziel, nicht nur der schnellste Pastor Europas in seiner Altersklasse zu sein, sondern sich auch für die Weltmeisterschaft auf der Sprintdistanz in Hamburg am 14. Juli 2023 zu qualifizieren, weiß Marc genau, wofür er das tut: Er möchte als Sportbotschafter für den christlichen Fernsehsender Hope TV Hoffnung „laufend“ verbreiten und Menschen begeistern, durch die Hope Angebote ein erfülltes und hoffnungsvolles Leben zu führen. Wer Motivation und Inspiration zum Anfangen sucht, der liege bei der Hope Sport-Community richtig. Im Hope TV-Team finde jeder seine sportliche Heimat im christlichen Sinne. Mehr Informationen unter www.HopeTV.team Seit 2018 arbeitet Marc Naumann in Alsbach-Hähnlein bei Darmstadt als Teamleiter für Fundraising und Kooperationen bei Hope Media Europe, einem Medienzentrum der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Als Vorstandsmitglied der Hope Media Europe Stiftung setzt er sich für eine ganzheitliche Gesundheitsförderung ein. Zuvor war er 13 Jahre lang Pastor und Abteilungsleiter für Evangelisation und Gemeindeaufbau der adventistischen Kirche in Österreich.