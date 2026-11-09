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„Sag Ja zu Jesus“ – Hope TV-Sendereihe mit Miki Jovanovic

Vom 10. bis 14. November 2026 strahlt der christliche Sender Hope TV anlässlich der Woche der Entscheidung zum sechsten Mal die Reihe „Sag Ja zu Jesus“ aus. In diesem Jahr ist Pastor Miodrag (Miki) Jovanovic der Sprecher.

(lifePR) (Alsbach Hähnlein bei Darmstadt, )
Das übergreifende Thema lautet: „Der dich wirklich kennt.“ Die Vorträge behandeln keine abstrakten Themen, sondern Fragen, die das eigene Leben berühren, beispielsweise: Was verändert sich, wenn Glaube mehr wird als ein Gedanke? Gibt es einen Wert, den wir nicht verdienen oder beweisen müssen? Dabei richtet sich der thematische Blick auf eine Liebe, die den anderen höher achtet als sich selbst, und auf eine Identität, die nicht von Leistung, Rolle oder Anerkennung abhängt. Die Titel bringen es auf den Punkt: „Was Gott eigentlich will“, „Der Blick, der rettet“, „Mehr als gute Fragen“, „Liebe, die nicht um dich kreist“ und „Der Wert, den du nicht beweisen musst“.

Miki Jovanovic will Jesus nicht wie ein Produkt präsentieren, sondern er nimmt Zweifel und Einwände ernst und lädt dazu ein, Jesus als Gegenüber zu entdecken. Dadurch wollen die Sendungen Gespräche anstoßen, für die im Alltag oft der Anlass fehlt.

Termine

Die Sendungen werden vom 10. bis 14. November täglich live um 20:15 Uhr auf Hope TV und im Livestream auf hopetv.de sowie auf jajesus.de  ausgestrahlt. Wer eine Sendung verpasst, kann die Vorträge später in der Hope TV-Mediathek und im YouTube-Kanal von Hope TV abrufen.

Abend der Entscheidung

Am 15. November schließt sich der „Abend der Entscheidung“ an, in dem Menschen zu Wort kommen, die durch den Glauben an Jesus Christus Sinn im Leben und eine neue Perspektive gefunden haben. Dieser Abend ist eine Initiative von elf christlichen Medienpartnern. Beteiligt sind ERF – Der Sinnsender, Hope TV, Bibel TV, Radio Horeb, die Grandios Stiftung, ProChrist, die Stiftung Marburger Medien, Alpha Deutschland, EWTN, Jesus.de und IDEA. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die christliche Botschaft einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Abend wir ab 20:15 Uhr live auf Hope TV und Bibel TV übertragen, im Radio ist er live auf ERF Plus und Radio Horeb zu hören (über DAB+ zu empfangen) und auf YouTube über die Kanäle ERF Mensch Gott, EWTN | Katholisches Fernsehen weltweit, Hope TV Deutsch sowie über die ERF Plus App (Android + iOS). Weitere Informationen dazu gibt es unter www.abend-der-entscheidung.de/.

Hope TV

Hope TV ist der Fernsehsender des Medienzentrums Hope Media Europe e.V. Er ist ein religiöser, christlicher Sparten-Sender mit den Schwerpunkten Information, Lebenshilfe, Kultur und Musik. Die Hauptthemen sind Glaube, Familie, Bildung, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt. Der TV-Sender gehört zur internationalen Senderfamilie Hope Channel, die 2003 von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in den USA gegründet wurde und aus mehr als 83 Sendern weltweit besteht.
Die Vision von Hope TV ist es, Menschen neue Perspektiven für ein erfülltes, glückliches und hoffnungsvolles Leben zu eröffnen, persönliches Wachstum zu fördern und christliche Werte zu vermitteln. Hope TV lädt Menschen dazu ein, die Bibel und den christlichen Glauben kennenzulernen, und begleitet sie dabei unabhängig von Nationalität, Kultur, Sprache, Geschlecht oder Glaubensüberzeugung. Weitere Informationen gibt es unter www.hopetv.de.

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