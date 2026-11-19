Religionsfreiheit im KI-Zeitalter: Experten warnen vor Eingriffen auf die Gewissensbildung
Wissenschaftler, Juristen und Religionsvertreter haben bei einer Tagung der International Religious Liberty Association (IRLA) und des Newbold Colleges in England vor den Folgen künstlicher Intelligenz (KI) für die Gewissensfreiheit gewarnt.
Der subtile Einfluss von Algorithmen
Algorithmen griffen zunehmend in die Bildung von Überzeugungen ein, so der Tenor vieler Tagungsbeiträge. Das Gewissen, lange ein für staatliche und gesellschaftliche Macht kaum erreichbarer Raum, gerate dadurch unter Druck.
Der Rechtswissenschaftler Nicholas P. Miller von der Washington Adventist University sagte, anders als im Mittelalter zwinge niemand mehr zu einem Glauben. „Es ist viel subtiler“, erklärte er. Informationssysteme würden verzerrt, sodass Menschen sich für autonom hielten, obwohl ihre Entscheidungen gelenkt seien. Miller forderte Regulierung gegenüber Technologiekonzernen, die vor allem der Gewinnmaximierung verpflichtet seien. Positiv erwähnte er die Enzyklika „Magnifica Humanitas“ von Papst Leo XIV., die den Einfluss von KI auf die Beziehung des Menschen zu Gott analysiere.
James Standish, früherer Geschäftsführer der US-Kommission für internationale Religionsfreiheit (USCIRF), warnte vor der Geschwindigkeit automatisierter Täuschung. Er schlug vor, KI-Systeme auch defensiv einzusetzen, um KI selbst zu überwachen. W. Cole Durham Jr., Präsident der G20 Interfaith Forum Association und Mitglied des IRLA-Vorstands, verlangte, dass KI-Systeme unterschiedliche Glaubenstraditionen „genau und respektvoll“ darstellen. Er verwies auf das „Consortium for Evaluating Faith and Ethics in AI“.
Die rumänische Richterin Andreea Beatrice Popa, Fellow am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, berichtete von ihrem Test kommerzieller „Jesus-Chatbots“. Sie sei auf simulierte Autorität gestoßen, und bei zweifelnden Fragen seien Bezahlschranken ins Spiel gekommen. Gifford Rhamie vom Newbold College warnte, KI eigne sich eine Art von göttlicher Intimität an, etwa wenn Gläubige ihren Tag mit einem Gebet an einen Chatbot beginnen und beenden, was inzwischen durchaus vorkomme. Alyssa Truman, Kommunikationsleiterin der adventistischen Weltkirchenleitung (Generalkonferenz), rief Glaubensgemeinschaften auf, das Gespräch mit Technologieentwicklern zu suchen: „Wenn man keinen Platz am Tisch hat, steht man auf der Speisekarte.“
Religionsfreiheit innerhalb einer Glaubensgemeinschaft
In einer Diskussionsrunde wurde auch gefragt, ob die Adventisten Religionsfreiheit und offene Debatte innerhalb der eigenen Kirche ausreichend lebten. Daniel Duda, Präsident der Trans-Europäischen Division der Kirche, sagte: „Tun wir speziell im Kontext der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten genug, um einander zuzuhören und Raum für den Dialog zu schaffen? Wir sind so gut darin zu sagen, dass dies in der Welt insgesamt geschehen muss und dass wir die Religionsfreiheit verteidigen müssen, aber wir sind nicht gut darin, die Religionsfreiheit innerhalb unserer Glaubensgemeinschaft zu verteidigen.“ David Trim, Leiter der Abteilung für Archive, Statistik und Forschung der Weltkirchenleitung, erklärte, eine auf Freiwilligkeit beruhende Glaubensgemeinschaft dürfe eigene Grenzen setzen. „Wenn eine solche Gemeinschaft keine Grenzen zieht, ist sie eine formlose Masse … Niemand wird gezwungen, in einer auf Freiwilligkeit beruhenden Glaubensgemeinschaft zu bleiben.“ Er räumte jedoch ein, dass Adventisten einen respektvollen, internen Dialog über Meinungsverschiedenheiten noch stärker fördern könnten.
International Religious Liberty Association (IRLA)
Die International Religious Liberty Association (Internationale Vereinigung für Religionsfreiheit – IRLA) wurde 1893 weltweit als erste Nichtregierungsorganisation zur Verteidigung und Förderung der Religionsfreiheit gegründet. Getragen und finanziert wird IRLA von der Weltkirchenleitung der Siebenten-Tags-Adventisten, versteht sich aber als überkonfessionell und hat einen interreligiösen Vorstand. Generalsekretär ist seit Oktober 2025 der Ethiker und Theologe Nelu Burcea. Internet: www.irla.org
Newbold College
Das Newbold College of Higher Education ist eine adventistische Hochschule in Bracknell bei London, deren inhaltliche Schwerpunkte auf Theologie, Seelsorge und der Auseinandersetzung mit dem Glauben in der heutigen Gesellschaft liegen. Durch Lehre, Forschung und Dialog möchte das Newbold College Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit Fragen schaffen, die die Kirche und die Gesellschaft im weiteren Sinne betreffen. Im Sommer 2026 feierte das College sein 125-jähriges Bestehen. Weitere Informationen: newbold.ac.uk