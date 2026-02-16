Professor Gerald Klingbeil nächster Rektor der Theologischen Hochschule Friedensau
Das Kuratorium der Theologischen Hochschule Friedensau wählte aufgrund der Empfehlung des Senats der Hochschule Professor Gerald A. Klingbeil D.Litt., einstimmig als zukünftigen Rektor
Zur Person
Gerald Klingbeil, geboren in Deutschland, studierte Theologie an den adventistischen Bildungseinrichtungen Seminar Schloss Bogenhofen (Österreich), Helderberg-College (Südafrika) sowie Andrews University (USA) und schloss mit einem Doktorat (Earned Degree) von der University of Stellenbosch (Südafrika) ab.
Er war ab 1995 Professor für Altes Testament an der adventistischen Universidad Peruana Union in Peru und Universidad Adventista del Plata in Argentinien und ab 2005 Dekan des theologischen Seminars der adventistischen Hochschule International Institute of Advanced Studies auf den Philippinen. Ab 2009 arbeitete er als stellvertretener Chefredakteur der von der Freikirche herausgegebenen Zeitschriften Adventist Review und Adventist World. Letztere erschien weltweit in mehreren Sprachen. Gleichzeitig war Gerald Klingbeil Research Professor für Altes Testament und Altorientalistik am Theologischen Seminar der Andrews University (USA).
2023 kehrte Gerald Klingbeil mit seiner Familie zurück nach Deutschland und arbeitete als Finanzvorstand der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der Hanse Vereinigung, die die adventistischen Kirchengemeinden in den Bundesländen Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern umfasst.
Zahlreiche Mitgliedschaften in Herausgeberkreisen, Arbeitskreisen und Beiräten wissenschaftlicher Verlage in Süd- und Nordamerika zeigen seine internationale Vernetzung in der theologischen Wissenschaft.
„Unterstützung auf dem Weg der internationalen Vernetzung“
Die Amtsübergabe wird zum Beginn des Studienjahres 2026/2027 stattfinden. Dr. Barna Magyarosi, Präsident der adventistischen Kirchenleitung für Mittel- und Südeuropa (Intereuropäische Division, Sitz Bern/Schweiz) und Vorsitzender des Kuratoriums der Hochschule, sagt: „Ich freue mich über die Wahl von Gerald Klingbeil, die nach einem guten Prozess der Auswahl eine sehr geeignete Person für die nächsten fünf Jahre mit dem Amt des Rektors beauftragt. Mit seiner Erfahrung und seinen Beziehungen aus fünf Kontinenten wird er Friedensau signifikant auf dem Weg der internationalen Vernetzung unterstützen können.“ Als Vertreter des Trägers der Hochschule wünscht er ihm „dazu schon jetzt für die Vorbereitungsphase viel Freude an der neuen Aufgabe und Gottes reichen Segen.“
Über Friedensau und die Theologische Hochschule
Der Ort Friedensau wurde 1899 gegründet und feierte 2024 sein 125-jähriges Bestehen. 1899 als Missions- und Industrieschule gegründet, führt heute die Theologische Hochschule Friedensau als eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten die Tradition als adventistische Ausbildungsstätte fort. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können zehn B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit – belegt werden: www.thh-friedensau.de.