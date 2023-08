Präventivmediziner und Buchautor Hans Diehl verstorben

Diehl war bekannt für sein Engagement für einen gesunden Lebensstil und seinen unermüdlichen Einsatz im Dienst am Menschen. Er trug durch seine Forschungen und Veröffentlichungen wesentlich zum besseren Verständnis der Bedeutung der Lebensweise für eine optimale Gesundheit bei.Über seine Forschungsarbeit hinaus war Dr. Diehl als Autor und Vortragsredner bekannt, der sich für eine Veränderung unseres Verständnisses von Wohlbefinden einsetzte. Seinen Ansatz nannte er(CHIP). Seine Prinzipien haben vielen Menschen geholfen, ihre Gesundheit deutlich zu verbessern. Ein Beispiel für eine Veröffentlichung von Hans Diehl ist sein Buch, (ibidem-Verlag, Stuttgart; siehe https://advent-verlag.de/ratgeber/gesundheit/health-power-einfach-gesund ) das er zusammen mit dem ebenfalls kürzlich verstorbenen Mediziner Klas Mildenstein und dem Ernährungswissenschaftler Claus Leitzmann geschrieben hat.Hans Diehl wurde in Deutschland geboren, und wanderte 1965 nach Kanada aus. Seine medizinische Laufbahn begann an der Loma Linda University (gelegen im Großraum Los Angeles, US-Bundesstaat Kalifornien), einer Hochschule, die von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen wird. Er war aktives Mitglied dieser Kirche, die für ihren Einsatz zugunsten einer gesunden Lebensweise bekannt ist.Hans Diehl wurde als „One of America’s 20 Health Superheroes“ geehrt und sollte im November dieses Jahres den Lifetime Achievement Award des American College of Lifestyle Medicine erhalten.Weitere Informationen zu seiner Person und seiner Arbeit finden sich auf der Website hansdiehl.com