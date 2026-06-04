Pastor der Reformadventisten von Kirgisistan nach Russland abgeschoben
Pavel Shreider, Pastor und Leiter der „Wahren und Freien Reformadventisten“, wurde von der Geheimpolizei des kirgisischen Nationalen Sicherheitskomitees (NSC) an die Landesgrenze gebracht und nach Russland ausgewiesen.
Seit 2024 in Haft
Im November 2024 verhaftete die Geheimpolizei den Pastor und brachte ihn neun Monate lang in ein Untersuchungsgefängnis. Im März 2025 verbot ein Gericht die Glaubensgemeinschaft der „Wahren und Freien Reformadventisten“ im überwiegend muslimischen Kirgistan als „extremistisch“. Shreider wurde am 10. Juli 2025 „wegen Anstiftung zur rassistischen, ethnischen, nationalen, religiösen oder regionalen Feindseligkeit“ zu drei Jahren Haft verurteilt. Der Richter ordnete die Abschiebung nach seiner Haftentlassung an. Am 25. März 2026 wurde Shreider aus der Haft entlassen, nachdem der Oberste Gerichtshof den Rest seiner Gefängnisstrafe in eine Geldstrafe in Höhe von drei Monatsgehältern umgewandelt hatte. Die Anordnung zur Abschiebung blieb bestehen.
Keine Zusammenarbeit mit dem Staat
Die Glaubensgemeinschaft der „Wahren und Freien Reformadventisten“ entstand in der Sowjetunion. Sie lehnt jegliche Zusammenarbeit mit der Regierung, wie Registrierung durch den Staat und Militärdienst, strikt ab. Mitbegründer war 1929 Wladimir Shelkov (1895–1980), der insgesamt 25 Jahre seines Lebens in sowjetischen Gefängnissen verbrachte und während der Haft in Tabaga bei Jakutsk in Nordostsibirien starb. Der Menschenrechtler Andrei Sakharov (1921–1989) zählte ihn zu den „größten christlichen Humanisten unseres Jahrhunderts“. Weitere Informationen zu den „Reformadventisten“ siehe in der APD-Meldung vom 21. Juli 2025.