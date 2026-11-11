Organisationen syrischer Christen in Deutschland fordern Abschiebestopp

Einen sofortigen Abschiebestopp für syrische Christen, solange ihre Sicherheit und der wirksame Schutz ihrer religiösen Freiheit nicht gewährleistet sind.

Eine erneute und sorgfältige Überprüfung bereits ergangener BAMF-Ablehnungen unter Berücksichtigung der besonderen Gefährdung christlicher und assyrischer Minderheiten.

Eine individuelle Prüfung jedes einzelnen Falls, statt die allgemeine politische Entwicklung in Syrien als ausreichenden Beleg für die Sicherheit aller Rückkehrenden zu betrachten.

Eine klare politische Stellungnahme der saarländischen Landesregierung und insbesondere des Innenministeriums zur Situation syrischer Christen im Saarland.

Eine stärkere Berücksichtigung der Einschätzungen kirchlicher Vertreter, Menschenrechtsorganisationen und internationaler Beobachter zur Lage religiöser Minderheiten in Syrien.

Bundesweit warten 523 syrische Christen auf eine Asylentscheidung. Gleichzeitig wurden 2026 zahlreiche Asylanträge syrischer Christen abgelehnt. Dies geht aus einer Antwort des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auf eine Anfrage des Assyrische Kulturverein e.V. mit Sitz in Saarlouis hervor. Dies sei Anlass zu großer Sorge, so eine gemeinsame Pressemitteilung der beiden genannten Organisationen.Besonders kritisch bewerten die Vereine die Zahl der bereits getroffenen Entscheidungen: Zwischen dem 1. Januar und dem 31. Oktober 2026 wurden bundesweit 981 Entscheidungen über Asylanträge syrischer Christen registriert. In 681 Fällen wurden die Anträge als unbegründet abgelehnt, in weiteren 17 Fällen als offensichtlich unbegründet. Im gleichen Zeitraum erhielten lediglich vier Personen eine Asylberechtigung nach Artikel 16a des Grundgesetzes, 25 den Flüchtlingsschutz und 15 subsidiären Schutz. In weiteren 126 Fällen wurde ein Abschiebungsverbot festgestellt.Der Machtwechsel in Damaskus habe die Situation in Syrien grundlegend verändert. Daraus lasse sich jedoch nicht automatisch ableiten, dass das Land für alle Bevölkerungsgruppen sicher geworden ist, so die beiden Organisationen. Gerade Christen, insbesondere die historische assyrische Bevölkerung Syriens, befänden sich in einer besonderen Schutzsituation. Kirchen und christliche Einrichtungen wurden angegriffen. Menschen werden aufgrund ihres Glaubens bedroht. Islamistische Strukturen und religiöser Druck prägten weiterhin das Leben vieler christlicher Gemeinschaften. Eine allgemeine Verbesserung der Sicherheitslage sei nicht gleichbedeutend mit individueller Sicherheit. Entscheidend müsse sein, ob ein Mensch aufgrund seiner Religion, seiner Herkunft, seiner persönlichen Geschichte und seiner konkreten Gefährdung tatsächlich sicher zurückkehren könne, heißt es in der Pressemitteilung. Auch dieberichtete in ihrer Ausgabe vom 5. November über die Gefährdungslange der Christen in Syrien.Der Assyrische Kulturverein Saarlouis e. V. und die Assyrische Autonomie Bewegung e. V. Deutschland haben folgende Forderungen formuliert:„Unsere Forderung ist deshalb eindeutig: Schutz statt Rückführung, individuelle Prüfung statt pauschaler Sicherheitsannahmen und politische Verantwortung statt Schweigen“, so die Organisationen.Bereits im Mai appellierte auch die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) in einem Brief an das im Saarland zuständige Ministerium für Inneres, Bauen und Sport. Darin forderte sie, Abschiebungen gefährdeter Christen nach Syrien zu stoppen. Als Beispiel wurde der Fall eines syrischen Ehepaars aus St. Ingbert beschrieben, das nach zweijährigem Aufenthalt und guter Integration in Deutschland trotz konkret drohender Verfolgung wieder nach Syrien abgeschoben werden soll.Die Situation der Christen in Syrien wurde auch beim Weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen am 8. November thematisiert. Durch den dort herrschenden Bürgerkrieg und die humanitäre Krise komme Syrien auch nach dem Machtwechsel Ende 2024 nicht zur Ruhe. Religiöse Minderheiten wie Christen stünden unter zusätzlichem Druck, informierte das Hilfswerk „Open Doors“. In den sozialen Medien und darüber hinaus würden sie beschimpft, bedroht und aufgefordert, zum Islam zu konvertieren. Die regelmäßigen Anfeindungen verschärften die Unsicherheit und Isolation der Christen. Auch die Zahl der Angriffe auf Kirchen und christlich geprägte Dörfer sei stark angestiegen. Neben Syrien stand auch die zunehmende Gefährdung der Christen in Nigeria beim Weltweiten Gebetstag im Fokus.