Online-Umfrage unter Adventisten in Deutschland über Einstellungen zur sexuellen Orientierung und Identität

Die anonyme Umfrage enthält 13 Aussagen zum Thema, zu denen die persönliche Einschätzung angekreuzt werden kann (von „trifft voll zu“ bis „trifft gar nicht zu“). Beispielhaft seien zwei der der 13 Aussagen genannt: „In meiner Gemeinde sind Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Geschlechtsidentität bzw. sexueller Orientierung herzlich willkommen“; „Ich bin mir sicher, dass sowohl das Alte Testament und das Neue Testament jegliche gleichgeschlechtliche Partnerschaften verbietet“.Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland veranstaltet vom 17. bis 19. November in Kassel ein Symposium, bei dem das Thema Homosexualität und LGBTQ+ aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Dort werden auch die Ergebnisse der Umfrage vorgestellt.Die Online-Umfrage nimmt etwa sieben Minuten Zeit in Anspruch und ist unter folgendem Link verfügbar: https://sd-studies.de/