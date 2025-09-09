Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1035007

Adventistischer Pressedienst Deutschland APD Sendefelderstr. 15 73760 Ostfildern, Deutschland http://www.apd.info
Ansprechpartner:in Herr Thomas Lobitz +49 4131 9835521
Logo der Firma Adventistischer Pressedienst Deutschland APD

Neuer Geschäftsführer im AWW-Seniorenheim Neandertal

Marwin Bremkamp ist neuer Geschäftsführer des Seniorenheims Neandertal des Advent-Wohlfahrtswerks e. V. (AWW) in Mettmann bei Düsseldorf

(lifePR) (Mettmann bei Düsseldorf, )
Bremkamp (Jahrgang 1972) erlernte zunächst den Beruf des Elektroinstallateurs und schulte später zum Industriekaufmann um. Als langjähriger Verwaltungsleiter des Seniorenheims ist er mit dem Haus und seinen Gegebenheiten vertraut und hat im Vertretungsfall schon wiederholt das Haus geleitet. Bremkamp ist verheiratet und hat ein Kind.

Der bisherige Geschäftsführer, Wolfgang Schneider, tritt nach 37-jähriger Tätigkeit als Heimleiter und Geschäftsführer des AWW-Seniorenheimes Neandertal den wohlverdienten Ruhestand an. 1988 hatte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Birgit den Dienst als Heimleiter begonnen. Vielfältige Herausforderungen hätten in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten bewältigt werden müssen, teilte Lothar Scheel, beim AWW für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, mit.

AWW-Seniorenheim Neandertal

Das Seniorenheim Neandertal in Mettmann bietet rund 180 Senioren ein Zuhause. Das Haus liegt in einem großangelegten Park mit einem altersgerechten Fitness- und Bewegungsgarten und mehreren Tiergehegen. Es ist eine Einrichtung des Advent-Wohlfahrtswerks e. V. (AWW), dem Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland, und Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV).

Advent-Wohlfahrtswerk e.V.

Das Advent-Wohlfahrtswerk e. V. (AWW) wurde als Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 1897 in Hamburg gegründet. Es ist in Deutschland Träger von Kindertagesstätten, einer Heilpädagogischen Tagesstätte, einer Einrichtung für Suchtberatung und Suchtbehandlung sowie einem Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen. Darüber hinaus ist das Advent-Wohlfahrtswerk e.V. Hauptgesellschafter etlicher gemeinnütziger Gesellschaften, zu denen Seniorenheime, Hospize, eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung und eine Schule gehören. Zudem trägt das AWW zahlreiche ehrenamtlich geführte Projekte der Flüchtlings- und Integrationshilfe sowie ehrenamtliche Helferkreise. Auch Selbsthilfegruppen für abhängigkeitskranke Menschen befinden sich in Trägerschaft des adventistischen Sozialwerks. Informationen: www.aww.info.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.