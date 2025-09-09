Neuer Geschäftsführer im AWW-Seniorenheim Neandertal
Marwin Bremkamp ist neuer Geschäftsführer des Seniorenheims Neandertal des Advent-Wohlfahrtswerks e. V. (AWW) in Mettmann bei Düsseldorf
Der bisherige Geschäftsführer, Wolfgang Schneider, tritt nach 37-jähriger Tätigkeit als Heimleiter und Geschäftsführer des AWW-Seniorenheimes Neandertal den wohlverdienten Ruhestand an. 1988 hatte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Birgit den Dienst als Heimleiter begonnen. Vielfältige Herausforderungen hätten in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten bewältigt werden müssen, teilte Lothar Scheel, beim AWW für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, mit.
AWW-Seniorenheim Neandertal
Das Seniorenheim Neandertal in Mettmann bietet rund 180 Senioren ein Zuhause. Das Haus liegt in einem großangelegten Park mit einem altersgerechten Fitness- und Bewegungsgarten und mehreren Tiergehegen. Es ist eine Einrichtung des Advent-Wohlfahrtswerks e. V. (AWW), dem Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland, und Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV).
Advent-Wohlfahrtswerk e.V.
Das Advent-Wohlfahrtswerk e. V. (AWW) wurde als Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 1897 in Hamburg gegründet. Es ist in Deutschland Träger von Kindertagesstätten, einer Heilpädagogischen Tagesstätte, einer Einrichtung für Suchtberatung und Suchtbehandlung sowie einem Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen. Darüber hinaus ist das Advent-Wohlfahrtswerk e.V. Hauptgesellschafter etlicher gemeinnütziger Gesellschaften, zu denen Seniorenheime, Hospize, eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung und eine Schule gehören. Zudem trägt das AWW zahlreiche ehrenamtlich geführte Projekte der Flüchtlings- und Integrationshilfe sowie ehrenamtliche Helferkreise. Auch Selbsthilfegruppen für abhängigkeitskranke Menschen befinden sich in Trägerschaft des adventistischen Sozialwerks. Informationen: www.aww.info.