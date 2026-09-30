Neue Sendereihe mit ADRA auf Hope TV
Ab 1. Oktober gehen ADRA Österreich, ADRA Schweiz und ADRA Deutschland gemeinsam mit einem neuen TV-Format bei Hope TV auf Sendung.
Das neue, 25-minütige TV-Format „ADRA direkt – Hilfe, die ankommt“ bringt die weltweite Arbeit des humanitären Hilfswerks ins Fernsehen. Im Zentrum der Sendereihe stehe der Anspruch, Menschen stets auf Augenhöhe zu begegnen, genau hinzuhören und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, heißt es in der Pressemitteilung.
Einblicke in Projekte
In insgesamt 13 Folgen beleuchtet die TV-Sendung im Jahr 2026 internationale Hilfseinsätze, spannende Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie soziales Engagement im In- und Ausland. Dabei geht die Sendung zentralen Fragen nach: Wie sieht praktische Hilfe konkret aus? Wie erfahren Betroffene nachhaltige Unterstützung? Und wie werden sie widerstandsfähiger in Krisen? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ADRA berichten über ihre Erfahrungen und Erlebnisse vor Ort und geben den Zuschauern Einblicke in die Projekte, die sie betreuen.
Aber auch Fragen nach den sich ändernden politischen Rahmenbedingungen und der Einordnung der Arbeit innerhalb des ADRA-Wertesystems „Gerechtigkeit, Mitgefühl, Liebe“ kommen zur Sprache.
Länderübergreifende Medienpartnerschaft
Die Sendereihe ist ein gemeinsames Projekt von ADRA Österreich e.V., ADRA Schweiz e.V. und ADRA Deutschland e.V. in enger Kooperation mit dem christlichen Medienzentrum Hope Media Europe e.V. in Alsbach-Hähnlein. Ziel der Sendereihe ist es, die Arbeit von ADRA, die Projekte und die Menschen, die dahinterstehen, vorzustellen und erlebbar zu machen.
Von Nothilfe bis Klimaschutz
Jede Episode widmet sich einem Thema und kombiniert persönliche Gesprächsrunden im Studio mit authentischem Bild- und Videomaterial direkt aus den Projektgebieten. Zum Auftakt am 1. Oktober berichtet Lukas Driedger (Abteilungsleiter Internationale Zusammenarbeit bei ADRA Deutschland e.V.) über seine konkreten Erfahrungen aus der Nothilfe im Nahen Osten und die Ansätze, die ADRA dabei verfolgt. In weiteren Ausgaben sprechen unter anderem die drei Länderdirektoren über die aktuelle Situation von Nichtregierungsorganisationen. Die Themenpalette reicht von Friedensförderung, Armutsbekämpfung sowie Bildungs- und Einkommensprojekten bis hin zum Klimaanpassung, Katastrophenschutz und akuter Nothilfe.
Auch digital abrufbar
Neben der wöchentlichen Erstausstrahlung im Fernsehen auf Hope TV donnerstags um 21:30 Uhr stehen alle Sendungen im Anschluss dauerhaft über die Hope TV Mediathek zur Verfügung.
Über ADRA
Das Entwicklungs- und Katastrophenhilfswerk ADRA (Adventist Development and Relief Agency) wurde 1956 von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA International besteht aus einem weltweiten Netzwerk mit 119 eigenständigen nationalen Büros und etwa 7.500 hauptamtlichen Mitarbeitenden. ADRA Deutschland, ADRA Österreich und ADRA Schweiz sind eigenständige Vereine innerhalb des internationalen ADRA-Netzwerks. In gemeinsamen Kommunikationsprojekten arbeiten sie länderübergreifend zusammen, um Themen, Kampagnen und Anliegen im deutschsprachigen Raum sichtbar zu machen. Informationen: https://adra-dach.com/
Hope Media
Hope Media Europe e.V. ist ein christliches Medienzentrum mit mehreren medialen Angeboten und Dienstleistungen: Hope TV, Hope Podcasts, Hope Kurse, Hope Hörbücherei sowie Hope Media Services. Die Hauptthemen der verschiedenen Medien-Kanäle sind Glaube, Familie, Bildung, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt. Hope TV gehört zur internationalen Senderfamilie Hope Channel, die 2003 von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in den USA gegründet wurde und mittlerweile weltweit aus über 83 Medienzentren besteht. Weitere Informationen unter www.hopemedia.eu.