Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047293

Adventistischer Pressedienst Deutschland APD Sendefelderstr. 15 73760 Ostfildern, Deutschland http://www.apd.info
Ansprechpartner:in Herr Thomas Lobitz +49 4131 9835521
Logo der Firma Adventistischer Pressedienst Deutschland APD

„Mut für morgen“ – Jahresanfangsgottesdienst der Adventisten auf Hope TV

Am kommenden Samstag, den 10. Januar, um 10:30 Uhr wird der Jahresanfangsgottesdienst der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten auf Hope TV ausgestrahlt und auch in vielen adventistischen Kirchengemeinden mitverfolgt

(lifePR) (Darmstadt / Alsbach-Hähnlein, )
Der diesjährige Jahresanfangsgottesdienst hat ein anderes Format – er wurde als Hausgottesdienst in einem Wohnzimmer aufgezeichnet. Dadurch soll auf die Bedeutung von Kleingruppentreffen aufmerksam gemacht und ermutigt werden, Kleingruppen mit geistlichen Angeboten zu gründen. Die ersten Christen trafen sich anfangs vorwiegend in ihren Häusern. Heute werden kleine Gruppen als geeignete Möglichkeit angesehen, das Gemeinschaftsgefühl zu fördern und sich gegenseitig besser zu unterstützen.

Jubiläumsmotto als Leitmotiv

Thematisch orientiert sich der Gottesdienst am Jubiläumsmotto der Freikirche als „Mut für morgen-Kirche“. Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen.

1876 entstanden die ersten beiden adventistischen Kirchengemeinden (Adventgemeinden) in Solingen und Vohwinkel (heute ein Stadtteil von Wuppertal). In einem Filmbeitrag beleuchtet der Kirchenhistoriker Dr. Johannes Hartlapp einige Höhepunkte und Streiflichter aus der Geschichte der Adventisten in Deutschland. Durch den Gottesdienst führen Annegret Hartlapp, Kommunikationsmitarbeiterin der Freikirche, und Alexander Kampmann, Vizepräsident der Freikirche in Deutschland. Sonia Bleu ist für den Kindermoment verantwortlich, in dem sie als Detektivin ein ermutigendes Wort von Jesus entdeckt. Die musikalische Gestaltung hat das Musikteam der Lighthouse-Gottesdienste der Adventgemeinde Kiel übernommen.

Predigt von Kirchenpräsident Johannes Naether

Die Predigt hält Johannes Naether, Präsident des Norddeutschen Verbandes der Freikirche. Darin berichtet er auch über persönliche Krisensituationen und die Ermutigung, die er durch Menschen und Gott erfahren hat. Der zentrale Bibeltext seiner Predigt stammt aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1,7: „Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ Von dieser Aussage des Apostels Paulus schlägt er Brücken zum persönlichen Leben der Menschen heute und erläutert, wie sie darin Mut zum Leben und für die Zukunft finden können. Auch zwei Teilnehmer des Hausgottesdienstes äußern sich zu diesem Bibeltext und erzählen bewegende persönliche Erfahrungen: Dante Herrmann, Pastor im Raum Frankfurt am Main und Walfried Eberhardt, Pastor im Ruhestand. Zum Abschluss des Gottesdienstes beten die Anwesenden des Hausgottesdienstes gemeinsam für verschiedene Anliegen. Werner Dullinger, Präsident des Süddeutschen Verbandes der Freikirche, spricht zusammen mit Johannes Naether einen Segen.

Weitere Beiträge im Gottesdienst

Teil des Gottesdienstes ist auch ein Grußwort des Präsidenten der adventistischen Weltkirchenleitung (Generalkonferenz), Erton Köhler, der darin auf seine deutschen Vorfahren hinweist (er ist Brasilianer) und der Freikirche in Deutschland zu ihrem Jubiläum gratuliert. Er ermutigt die Adventisten in Deutschland dazu, vereint im Dienst für die Menschen zu arbeiten. In einem weiteren Filmclip erzählen Teilnehmende des letzten Hope Camps in Friedensau – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – was ihnen persönlich Mut macht und was sie sich für ihre Freikirche wünschen.

Möglichkeiten, den Gottesdienst anzusehen
Ein Einladungsvideo des Gottesdienstes kann hier angesehen werden.
Der Gottesdienst kann ab Samstag, 10.30 Uhr, über folgende Medien angesehen werden:
Fernsehen: Hope TV (über Satellit und Vodafone-Kabel empfangbar)
Livestream im Web: www.hopetv.de/live
YouTube: www.youtube.com/@adventistenDE
Unter der Webadresse https://adventisten.de/jag wird ein Download-Link bereitgestellt, über den der Jahresanfangsgottesdienst 2026 heruntergeladen und somit auch ohne Internetverbindung in den Kirchengemeinden oder zuhause angesehen werden kann.
Die Sendung wird anschließend auch in der Hope TV-Mediathek und bei YouTube verfügbar sein.

Wer sich für eine der im Gottesdienst erwähnten Kleingruppen interessiert, kann sich auf der Seite www.kleingruppe.de informieren.

Weitere Informationen zur Jubiläumskampagne 150 Jahre „Mut für morgen-Kirche“ finden sich auf der Website www.adventisten.de/mut

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.