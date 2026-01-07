„Mut für morgen“ – Jahresanfangsgottesdienst der Adventisten auf Hope TV
Am kommenden Samstag, den 10. Januar, um 10:30 Uhr wird der Jahresanfangsgottesdienst der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten auf Hope TV ausgestrahlt und auch in vielen adventistischen Kirchengemeinden mitverfolgt
Jubiläumsmotto als Leitmotiv
Thematisch orientiert sich der Gottesdienst am Jubiläumsmotto der Freikirche als „Mut für morgen-Kirche“. Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen.
1876 entstanden die ersten beiden adventistischen Kirchengemeinden (Adventgemeinden) in Solingen und Vohwinkel (heute ein Stadtteil von Wuppertal). In einem Filmbeitrag beleuchtet der Kirchenhistoriker Dr. Johannes Hartlapp einige Höhepunkte und Streiflichter aus der Geschichte der Adventisten in Deutschland. Durch den Gottesdienst führen Annegret Hartlapp, Kommunikationsmitarbeiterin der Freikirche, und Alexander Kampmann, Vizepräsident der Freikirche in Deutschland. Sonia Bleu ist für den Kindermoment verantwortlich, in dem sie als Detektivin ein ermutigendes Wort von Jesus entdeckt. Die musikalische Gestaltung hat das Musikteam der Lighthouse-Gottesdienste der Adventgemeinde Kiel übernommen.
Predigt von Kirchenpräsident Johannes Naether
Die Predigt hält Johannes Naether, Präsident des Norddeutschen Verbandes der Freikirche. Darin berichtet er auch über persönliche Krisensituationen und die Ermutigung, die er durch Menschen und Gott erfahren hat. Der zentrale Bibeltext seiner Predigt stammt aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1,7: „Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ Von dieser Aussage des Apostels Paulus schlägt er Brücken zum persönlichen Leben der Menschen heute und erläutert, wie sie darin Mut zum Leben und für die Zukunft finden können. Auch zwei Teilnehmer des Hausgottesdienstes äußern sich zu diesem Bibeltext und erzählen bewegende persönliche Erfahrungen: Dante Herrmann, Pastor im Raum Frankfurt am Main und Walfried Eberhardt, Pastor im Ruhestand. Zum Abschluss des Gottesdienstes beten die Anwesenden des Hausgottesdienstes gemeinsam für verschiedene Anliegen. Werner Dullinger, Präsident des Süddeutschen Verbandes der Freikirche, spricht zusammen mit Johannes Naether einen Segen.
Weitere Beiträge im Gottesdienst
Teil des Gottesdienstes ist auch ein Grußwort des Präsidenten der adventistischen Weltkirchenleitung (Generalkonferenz), Erton Köhler, der darin auf seine deutschen Vorfahren hinweist (er ist Brasilianer) und der Freikirche in Deutschland zu ihrem Jubiläum gratuliert. Er ermutigt die Adventisten in Deutschland dazu, vereint im Dienst für die Menschen zu arbeiten. In einem weiteren Filmclip erzählen Teilnehmende des letzten Hope Camps in Friedensau – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – was ihnen persönlich Mut macht und was sie sich für ihre Freikirche wünschen.
Möglichkeiten, den Gottesdienst anzusehen
Ein Einladungsvideo des Gottesdienstes kann hier angesehen werden.
Der Gottesdienst kann ab Samstag, 10.30 Uhr, über folgende Medien angesehen werden:
Fernsehen: Hope TV (über Satellit und Vodafone-Kabel empfangbar)
Livestream im Web: www.hopetv.de/live
YouTube: www.youtube.com/@adventistenDE
Unter der Webadresse https://adventisten.de/jag wird ein Download-Link bereitgestellt, über den der Jahresanfangsgottesdienst 2026 heruntergeladen und somit auch ohne Internetverbindung in den Kirchengemeinden oder zuhause angesehen werden kann.
Die Sendung wird anschließend auch in der Hope TV-Mediathek und bei YouTube verfügbar sein.
Wer sich für eine der im Gottesdienst erwähnten Kleingruppen interessiert, kann sich auf der Seite www.kleingruppe.de informieren.
Weitere Informationen zur Jubiläumskampagne 150 Jahre „Mut für morgen-Kirche“ finden sich auf der Website www.adventisten.de/mut