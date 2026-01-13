Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047833

Adventistischer Pressedienst Deutschland APD Sendefelderstr. 15 73760 Ostfildern, Deutschland http://www.apd.info
Ansprechpartner:in Herr Thomas Lobitz +49 4131 9835521
Logo der Firma Adventistischer Pressedienst Deutschland APD

Mut für morgen – 150 Jahre Adventisten in Deutschland

Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland feiert 2026 ihr 150-jähriges Bestehen / Mit dem Slogan „Mut für morgen“ will sie verdeutlichen, dass sie ihren Blick hoffnungsvoll nach vorn richtet

(lifePR) (Darmstadt, )
Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland feiert 2026 ihr 150-jähriges Bestehen. Mit dem Slogan „Mut für morgen“ will sie verdeutlichen, dass sie ihren Blick hoffnungsvoll nach vorn richtet.

Dabei möchte sie die Wurzeln ihres Glaubens und die Erfahrungen der Vergangenheit nicht aus dem aus dem Blick verlieren, heißt es in einer Mitteilung zum Kirchenjubiläum.

Drei Leitmotive: Bibel, Engagement, Innovation

Das Jubiläum als „Mut für morgen-Kirche“ soll an drei Leitmotiven ausgerichtet werden: Bibel, Engagement und Innovation. Gemäß ihrem Bibelverständnis glauben Adventisten – wie andere Christen auch – an die Wiederkunft Christi. Zudem betonen sie die Hingabe und Treue zu Gott und halten sich an den biblischen Ruhetag (Sabbat). Zentrale Anliegen des adventistischen Einsatzes für die Gesellschaft sind die Gesundheit, die Bildung und soziales Engagement. Bereits in der Vergangenheit setzten Adventisten innovative Ideen in die Tat um. Auch in Zukunft sollen neue Ideen gefördert werden, um die Arbeit der Kirche für die Menschen in einer modernen Welt zu stärken.

Erste adventistische Gemeinden in Solingen und Vohwinkel

Am 8. Januar 1876 fand die erste adventistische Taufe in Deutschland zwischen Solingen und Vohwinkel statt. Im gleichen Jahr wurden die beiden ersten adventistischen Kirchengemeinden (Adventgemeinden) in Solingen und Vohwinkel (heute ein Stadtteil von Wuppertal) gegründet. In der Frühzeit der Freikirche spielten kleine Gruppen von Gläubigen eine wichtige Rolle. Aus ihnen entstanden häufig Kirchengemeinden. Gegenwärtig hat die Freikirche in Deutschland über 34.000 mündig getaufte Mitglieder, die sich in 560 Adventgemeinden versammeln. Mittlerweile wird die Bedeutung von Kleingruppen für das geistliche und soziale Miteinander in den Gemeinden zunehmend wiederentdeckt.

Weitere Informationen über die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland finden sich unter www.adventisten.de. Informationen über das 150-jährige Freikirchenjubiläum gibt es unter www.adventisten.de/mut. Kleingruppen können unter der Website www.kleingruppe.de gefunden werden.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.