Maputo-Nationalpark wird UNESCO-Weltnaturerbe – ADRA Deutschland e.V. unterstützt den Schutz vor Ort

Diese Auszeichnung hebt die herausragende Bedeutung des Parks für den Schutz der Tier- und Pflanzenwelt hervor. Mit 1.794 Quadratmetern bietet der Park bedrohten Arten und natürlichen Lebensräumen einen wichtigen Rückzugsort. Zugleich verbesserten sich dadurch die Lebensumstände der Menschen vor Ort, so Andreas Lerg, Pressesprecher der Hilfsorganisation ADRA Deutschland e.V. in einer Pressemitteilung.Gemeinsam mit Partnern wie die Peace Parks Foundation und Blue Action Fund engagiert sich ADRA Deutschland e.V. in Projekten vor Ort.In einer erfolgreichen Partnerschaft zwischen der mosambikanischen Regierung und der Peace Parks Foundation sei der Maputo-Nationalpark in den letzten Jahren nachhaltig und zukunftssicher gemacht worden. Dies geschah durch Investitionen in Infrastruktur, durch eine Reihe von Projekten im Bereich nachhaltiger Entwicklungen und Umweltschutz, aber auch durch die Durchsetzung von Regelungen im Bereich des Fischfangs, heißt es in der ADRA-Pressemitteilung.Die unter Mitwirkung von ADRA Deutschland e.V. umgesetzten Maßnahmen seien vielfältig. So konnte die Wiederansiedlung von über 5.300 Wildtieren realisiert werden, was maßgeblich zum Gleichgewicht des Ökosystems beitrage. Nachhaltige und bestandsschonende Fischerei stärkten die Ernährungssicherheit und den Umweltschutz. Das Meeresschutzgebiet des Maputo-Nationalparks umfasst eine beeindruckende Vielfalt an Ökosystemen, darunter Mangrovenwälder, Seegraswiesen, Wattenmeere, Felsküsten und Korallenriffe. Diese Lebensräume dienen als Kinderstube für zahlreiche Fischarten und als wichtige Puffer gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Zu den Schutzmaßnahmen gehörten streng geregelte Fangquoten, Schonzeiten für bedrohte Arten und Schutzgebiete ohne Fischfang sowie das Aufforsten von Mangroven und das Anlegen neuer Seegraswiesen. Diese Maßnahmen stärkten den Küstenschutz gegen Unwetter und Sturmfluten. Regelmäßige Überwachung und Patrouillen sowie intensive Aufklärungsarbeit würden das Gebiet zum sicheren Hafen für marine Artenvielfalt machen und seien ein Vorbild für nachhaltige Nutzung, so die Pressemitteilung.ADRA Deutschland e.V. lobt die enge Zusammenarbeit mit der mosambikanischen Regierung, der Peace Parks Foundation, dem Blue Action Fund, dem Green Climate Fund und allen weiteren Partnern. Das gemeinsame Engagement und die Synergien trügen maßgeblich zu dem Erfolg bei, der nun durch die Aufnahme in die UNESCO-Weltnaturerbe-Liste eine große Anerkennung und Würdigung erfährt. Noch viel mehr aber profitierten die Menschen vor Ort von diesem partnerschaftlichen Engagement.ADRA Deutschland e. V. mit Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt wurde 1987 gegründet, hat 61 Angestellte und steht der evangelischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten nahe. Es ist Teil des weltweiten ADRA-Netzwerks, das 1956 gegründet wurde, aus 108 eigenständigen nationalen Büros besteht und weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durchführt. ADRA steht für Adventist Development and Relief Agency. ADRA Deutschland ist unter anderem Gründungsmitglied des Verbands Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), der „Aktion Deutschland Hilft“ und „Gemeinsam für Afrika“. Informationen: www.adra.de . Spenden unter adra.de/spenden