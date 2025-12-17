Leitungswechsel beim Advent-Verlag Schweiz
Die Mitgliederversammlung des 1929 gegründeten Advent-Verlags Schweiz hat am 24. Juni einen Wechsel in der Verlagsleitung beschlossen. Raphael Burkhardt (30) wird ab 1. Januar 2026 neuer Verlagsleiter.
Beruflicher Hintergrund
Burkhardt verfügt über einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre und sammelte erste Berufserfahrungen in den Bereichen Personal, Controlling und Verwaltung. Anschließend absolvierte er ein Theologiestudium am Seminar Schloss Bogenhofen (Österreich). In den vergangenen zwei Jahren war er als Pastoralassistent im Großraum Frankfurt am Main tätig.
Gesundheit als persönliches Schwerpunktinteresse
Neben seiner pastoralen Tätigkeit bildete er sich in seiner Freizeit als Fitnesstrainer und Ernährungsberater weiter. Sein Interesse am Thema Gesundheit soll insbesondere dem Magazin Leben & Gesundheit des Verlags zugutekommen.
Advent-Verlag Schweiz
Der adventistische Verlag in der Schweiz wurde 1929 als Advent-Verlag Zürich von der regionalen Kirchenleitung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der Deutschschweiz gegründet. Ziel war es von Beginn an, „Bücher und Zeitschriften herzustellen und zu verbreiten, welche christliche Werte lebensnah und praktisch präsentieren“.
In den 1950er- und 1960er-Jahren erlebte der Verlag eine deutliche Expansion. 1966 erfolgte der Umzug des Verlagsbetriebs in einen Neubau in Krattigen (Kanton Bern). Der Verwaltungssitz blieb zunächst in Zürich und wurde erst 2020 im Zuge der Umbenennung in Advent-Verlag Schweiz ebenfalls nach Krattigen verlegt.
Seit der Gründung prägen pädagogische Kinderliteratur sowie Publikationen zur Gesundheitsförderung und christlichen Glaubensstärkung das Sortiment. Heute umfasst das Verlagsprogramm Eigen- und Fremdproduktionen in über 20 Sprachen aus den Themenbereichen Gesundheit, Lebenshilfe, Lebenspraxis, Glaube und Bibel sowie ein breites Angebot an Kinderbüchern und Kinderbibeln.
Der Vertrieb der Bücher und Periodika in der Schweiz erfolgt – ergänzend zur direkten Verlagsauslieferung – vor allem über ein flächendeckendes Netz von 20 Außendienstmitarbeitenden, davon acht hauptberuflich, sowie über den Buchhandel.
Zu den aktuellen Bestsellern zählen die vierbändige Kinderbuchreihe Die Piipliothek, das zweimonatlich erscheinende Lebensstilmagazin Leben & Gesundheit, das Gesundheitsbuch Heilkräfte der Nahrung, der christliche Klassiker Der rettende Weg – Jesus Christus, sowie die fünfbändige Buchreihe Die Geschichte der Hoffnung.
Verlagswebsite: www.advent-verlag.ch. In Deutschland werden die Produkte des Advent-Verlags Schweiz durch den Partnerverlag Advent-Verlag Lüneburg vertrieben: www.advent-verlag.de.
Magazin Leben & Gesundheit: www.lug-mag.com