Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049020

Adventistischer Pressedienst Deutschland APD Sendefelderstr. 15 73760 Ostfildern, Deutschland http://www.apd.info
Ansprechpartner:in Herr Thomas Lobitz +49 4131 9835521
Logo der Firma Adventistischer Pressedienst Deutschland APD

Leitmotiv 2026 von ADRA Deutschland „weltweit – gemeinsam handeln“

Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA Deutschland stellt das Jahr 2026 unter das Thema „Nothilfe weltweit – gemeinsam handeln“.

(lifePR) (Weiterstadt bei Darmstadt, )
Angesichts des Klimawandels und dessen Folgen sowie zunehmender Krisen und Katastrophen weltweit rückt die Hilfsorganisation die Überlebenssicherung und den Schutz gefährdeter Menschen in den Mittelpunkt. Nothilfe bedeute für ADRA die unmittelbare Hilfe für Menschen weltweit, deren Überleben durch Naturkatastrophen wie Erdbeben, Wirbelstürme und Fluten, den Klimawandel oder durch bewaffnete Konflikte bedroht ist, so ADRA-Pressesprecher Andreas Lerg. Das Hilfswerk verfolge dabei zwei Ziele.

Ziel 1: Schnelle Hilfe in akuter Not

Ob Erdbeben, Überschwemmung oder bewaffnete Konflikte: In der akuten Phase einer Katastrophe oder einer konfliktbedingten Krise gelte es, die akute Not der betroffenen Menschen zu lindern und die Situation zu stabilisieren. Dies umfasse unter anderem die Bereitstellung von Schutzräumen, Lebensmitteln, sauberem Trinkwasser sowie eine medizinische, aber auch psychosoziale Erstversorgung der Betroffenen. Nach dieser akuten Phase der Nothilfe schließe sich die weitere Unterstützung beim Wiederaufbau an, damit sich das Leben der Menschen wieder stabilisiert und langfristig ein würdevolles, selbstbestimmtes Leben möglich werde.

Ziel 2: Prävention – nach der Katastrophe ist vor der Katastrophe

Um die Auswirkungen künftiger Katastrophen und Krisen zu minimieren, verbinde ADRA klassische Nothilfe eng mit der Katastrophenvorsorge und vorausschauenden Hilfsmaßnahmen. Ein praktisches Beispiel hierfür wäre die Arbeit in hochwassergefährdeten Gebieten in Äthiopien und Somalia. ADRA stärke den lokalen Katastrophenschutz durch den Ausbau von Frühwarnsystemen und angepassten Maßnahmen, um Menschen rechtzeitig vor Naturkatastrophen wie Überschwemmungen zu schützen. Solche Projekte verfolgten auch eine ökologische Komponente: Durch das Prinzip „Verursache keine Umweltschäden“ werde sichergestellt, dass Hilfsmaßnahmen die Umwelt nicht schädigen, da eine intakte Umwelt die Widerstandskraft (Resilienz) von Gemeinschaften gegenüber künftigen Krisen erhöhe.

Beispiele für Nothilfe-Projekte:
  • Vanuatu (Erdbebenhilfe):Nach dem schweren Erdbeben der Stärke 7,4 im Dezember 2024 leistete ADRA Unterstützung für die rund 80.000 betroffenen Menschen. Die Maßnahmen umfassten die Verteilung von Nahrungsmitteln und Trinkwasser, die Reparatur zerstörter Wasserversorgungen sowie die Errichtung von Behandlungszelten zur medizinischen Stabilisierung. Zudem erhielten traumatisierte Personen gezielte psychosoziale Betreuung.
  • Südostasien (Taifun):Im November 2025 wurden die Philippinen innerhalb einer Woche von zwei schweren Taifunen, „Kalmaegi“ und „Fung-Wong“, mit Windgeschwindigkeiten von beinahe 200 km/h heimgesucht. Die Stürme lösten massive Überschwemmungen und Erdrutsche aus, von denen insgesamt mehr als 1,6 Millionen Menschen auf den Philippinen, aber auch in Vietnam betroffen sind. Auf den Philippinen suchen über 175.000 Familien Schutz in Evakuierungszentren. ADRA sichere dort die Grundversorgung durch die Verteilung von Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Hygieneartikeln. Um den betroffenen Menschen über die erste Not hinaus zu helfen, stelle ADRA zudem Baumaterialien und Solarleuchten für den Wiederaufbau bereit und biete psychosoziale Unterstützung für traumatisierte Familien an. In Vietnam konzentrierten sich die Maßnahmen darauf, die Folgen der schweren Überflutungen in der Region Hue zu bewältigen.
Über ADRA Deutschland e.V.

ADRA Deutschland e. V. mit Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt wurde 1987 gegründet, hat 61 Angestellte und steht der evangelischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten nahe. Es ist Teil des weltweiten ADRA-Netzwerks, das 1956 gegründet wurde, aus 119 eigenständigen nationalen Büros besteht und weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durchführt. ADRA steht für Adventist Development and Relief Agency. ADRA Deutschland ist unter anderem Gründungsmitglied des Verbands Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), der „Aktion Deutschland Hilft“ und „Gemeinsam für Afrika“.

Weitere Informationen: www.adra.de

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.