Lagerhaus von ADRA Ukraine durch russischen Drohnenangriff beschädigt

Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich laut ADRA Ukraine 4.906 Lebensmittelpakete des UN-Welternährungsprogramms (WFP) im Lagerhaus von ADRA Ukraine. Infolge des Einschlags in die Gebäudewand brach ein Feuer aus, das eine große Menge humanitärer Güter zerstörte. Außerdem wurden Lastwagen von ADRA Ukraine, die sich auf dem Gelände befanden, beschädigt. Zum Zeitpunkt des Angriffs befand sich ein Wachmann im Lagerhaus, der nicht verletzt wurde.Dank des Einsatzes von Feuerwehrleuten konnte der Brand gelöscht werden. Die endgültige Bewertung des Schadensausmaßes wird von einer Kommission des UN-Welternährungsprogramms vorgenommen.Das Hilfswerk ADRA Ukraine ist seit dem 21. Februar 1993 offiziell von den Behörden registriert und führt humanitäre Projekte durch. Es ist Teil des weltweiten ADRA-Netzwerks, das 1956 gegründet und von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen wird und aus 108 eigenständigen nationalen Büros besteht. ADRA steht für Adventist Development and Relief Agency. ADRA Ukraine hilft Opfern von Konflikten und Katastrophen, Binnenvertriebenen und ihren Familien, Kindern in Waisenhäusern und Heimen, Krankenhauspatienten, unterstützt Menschen in Krisengebieten, Behinderte sowie Ältere und fördert eine gesunde Lebensweise. Gegenwärtig arbeiten bei ADRA Ukraine über 350 Personen. Informationen (in Englisch): https://www.adra.ua/en/ Partnerorganisationen von ADRA Ukraine sind: Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP), Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR), UN-Kinderhilfswerk (UNICEF), Deutsche humanitäre Hilfe, Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe, USAID, AID Canada, Canadian Foodgrains Bank, Ukraine Humanitarian Fund (UHF), Ministry of Foreign Affairs of Denmark (DANIDA), SlovakAid, Japan Platform, Unternehmen Atlas Copco, Elektronikhersteller KOA, französischer nationaler Zivilschutzverband (FNPC), südafrikanische Fluggesellschaft AIRLINK, TZU CHI Foundation in Taiwan, Hilfsorganisation humedica, Fernsehsender Hope TV Ukraine, weltweites ADRA Netzwerk, Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, protestantisch-niederländische kerk in actie sowie Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage.