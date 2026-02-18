Krankenhaus Waldfriede stellt brasilianische Pflegekräfte ein
Im Krankenhaus Waldfriede (Berlin-Zehlendorf) werden künftig auch Pflegefachkräfte aus Brasilien arbeiten
Darüber informierte Krankenhaus-Vorstand Bernd Quoß in einer Mitteilung.
Nach rund zwei Jahren gemeinsamer Vorbereitungszeit konnte Bernd Quoß die ersten sechs brasilianischen Pflegefachkräfte begrüßen. In den nächsten Wochen werden weitere Kolleginnen und Kollegen aus Brasilien dazustoßen, sodass das internationale Team im Netzwerk Waldfriede weiter wachsen werde, heißt es in der Mitteilung.
Bei der Suche nach ausländischen Fachkräften sei es der Krankenhausleitung wichtig gewesen, nur Pflegekräfte aus Ländern zu akquirieren, in denen es einen Überhang an Pflegepersonal gibt und die Menschen dort keine Arbeit finden. Dies trifft auf Brasilien zu und habe daher gut realisiert werden können.
Alle neuen Pflegekräfte haben einen pflegerischen Hintergrund und wurden in der Nähe der brasilianischen Stadt Manaus fast ein Jahr lang intensiv auf ihren Pflegeeinsatz in Deutschland vorbereitet, inklusive Deutschunterricht. Vor zwei Wochen sind sie in Berlin eingetroffen. Sie wohnen in Appartements auf dem Gelände des Krankenhauses Waldfriede Nun beginne das Verfahren für ihre Anerkennung als Pflegefachkräfte.
Das Krankenhaus Waldfriede freue sich über die neue Verstärkung und die bereichernde Zusammenarbeit. Laut Bernd Quoß besteht das Personal im Netzwerk Waldfriede aufgrund internationaler Verbindungen und der zunehmenden Globalisierung zu 42 Prozent aus Menschen aus 49 Ländern. Waldfriede sei mittlerweile sehr multikulturell aufgestellt.
Krankenhaus Waldfriede
Das freigemeinnützige Krankenhaus Waldfriede in Berlin-Zehlendorf ist akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin und der HMU Health and Medical University Potsdam. Pro Jahr werden dort jährlich etwa 15.000 Patienten stationär und 120.000 Patienten ambulant behandelt. Träger ist die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die weltweit rund 900 medizinische Einrichtungen unterhält. Waldfriede ist unter anderem Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, im Deutschen Evangelischen Krankenhausverband e.V. (DEKV) und Kooperationspartner des adventistischen Krankenhausverbundes Advent Health in den USA.
Das Krankenhaus ist Teil des Gesundheitsnetzwerks Waldfriede zu dem auch eine Tagesklinik, eine Sozialstation, eine Akademie für Gesundheits- und Krankenpflege, eine Servicegesellschaft, das Gesundheitszentrum „PrimaVita“, die Privatklinik Nikolassee und das „Desert Flower Center“ gehören. Das Netzwerk Waldfriede ist der vielfältigste Medizin- und Pflegeanbieter im Berliner Südwesten und mit rund 950 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Weitere Informationen: www.krankenhaus-waldfriede.de