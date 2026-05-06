Kooperation von Heilpädagogischer Tagesstätte des Advent-Wohlfahrtswerks mit Erlebnisbauernhof
Die Heilpädagogische Tagesstätte des Advent-Wohlfahrtswerks e.V. (AWW) in Neuburg an der Donau – kurz: Advent-HPT – ist eine Kooperation mit dem Erlebnisbauernhof „Family First“ der Familie Stolte im Nachbarort Rennertshofen eingegangen
Vielfältige Lernerfahrungen
Kinder lernten besonders nachhaltig durch eigene Erfahrungen und im direkten Kontakt mit ihrer Umwelt. Ein Bauernhof biete hierfür eine Vielzahl an Lerngelegenheiten in den Bereichen Natur, Tiere, Ernährung und handwerkliche Tätigkeiten, heißt es in dem Bericht.
Inzwischen konnten beinahe alle Kinder den Bauernhof besuchen – und die Begeisterung sei bei allen Kindern deutlich spürbar gewesen. Dabei konnte man beobachten, wie achtsam und verantwortungsvoll die Kinder mit den Tieren umgingen. Mit großer Freude wurden diese gefüttert und gestreichelt. Ein weiteres Highlight war die Heurutsche, die für viel Spaß und Bewegung sorgte.
„Wir freuen uns auf viele weitere Besuche und darauf, dass die Kinder noch zahlreiche wertvolle Erfahrungen im Umgang mit den Tieren und der Natur sammeln können“, so Advent-HPT-Leiterin Andrea Forster.
Über die Heilpädagogische Tagesstätte in Neuburg
Die in Trägerschaft des Advent-Wohlfahrtswerks befindliche Heilpädagogische Tagesstätte in Neuburg bietet Platz für 18 Kinder im Vorschulalter, die einen besonderen Förderbedarf haben und daher nicht optimal in einer Kindertagesstätte betreut werden können. Es geht um Kinder ab drei Jahren bis zum individuellen Schuleintritt, die Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungsstörungen in einem oder mehreren Bereichen aufweisen. Ebenso werden Kinder mit psychischen Erkrankungen betreut sowie Kinder mit seelischer Beeinträchtigung, mit Teilleistungsstörungen oder Autismus-Spektrum-Störungen. Informationen: https://hpt-neuburg.de/
Advent-Wohlfahrtswerk e.V.
Das Advent-Wohlfahrtswerk e. V. (AWW) wurde als Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 1897 in Hamburg gegründet. Es ist in Deutschland Träger von Kindertagesstätten, einer Heilpädagogischen Tagesstätte, einer Einrichtung für Suchtberatung und Suchtbehandlung sowie einem Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen. Darüber hinaus ist das Advent-Wohlfahrtswerk e.V. Hauptgesellschafter etlicher gemeinnütziger Gesellschaften, zu denen Seniorenheime, Hospize, eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung und eine Schule gehören. Zudem trägt das AWW zahlreiche ehrenamtlich geführte Projekte der Flüchtlings- und Integrationshilfe sowie ehrenamtliche Helferkreise. Auch Selbsthilfegruppen für abhängigkeitskranke Menschen befinden sich in Trägerschaft des adventistischen Sozialwerks. Informationen: https://aww.info/.