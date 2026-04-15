Internationales Symposium für adventistische Geschichte und Theologie in Friedensau
Vom 27. bis 30. April findet das 6. Internationale (Online-) Symposium des Instituts für adventistische Geschichte und Theologie (IAS) der Theologischen Hochschule in Friedensau (ThHF) statt.
Das Symposium
Es wird von Stefan Höschele, dem Leiter des Instituts und Professor für Systematische Theologie an der ThHF, und Bernd Müller, Ph.D., dem Leiter des Historischen Archivs für Europäische Adventgeschichte, organisiert und moderiert. Das Thema widme sich dem aktuellen Stand der Adventismus-Studien und deren Zukunftsperspektiven, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Weitere Details zum Symposium, zum Ablauf, der Anmeldung und den Zoom-Links: www.thh-friedensau.de/hochschule/forschung/theologie-christliches-sozialwesen/adventistische-geschichte-und-theologie/
Das 6. Symposium ziele laut Andrea Cramer, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule, darauf ab, zukünftige Richtungen aufzuzeigen, indem es Errungenschaften und Durchbrüche bewerte sowie Herausforderungen und Desiderata in diesem Bereich und seinen Forschungspraktiken diskutiere. Die Themen gliedern sich in adventistische Geschichtsschreibung allgemein (Tag 1), regionale Geschichtsschreibung (Tag 2), adventistische Bibelauslegung und Ellen-White-Studien (Tag 3) sowie adventistische Theologie und Ethik (Tag 4).
Ausgewiesene Theologen und Experten wären als Referenten eingeladen. Zur Zielgruppe gehörten Wissenschaftler mit unterschiedlichem Hintergrund, Lehrer, Pastoren, Archivare und Personen, die sich für das Fachgebiet der adventistischen Studien interessieren. Die Vorträge des Symposiums würden vorrangig in Englisch gehalten und als Teil der Reihe „Adventistisca. Studies in Adventist History and Theology. New Series“, veröffentlicht: www.thh-friedensau.de/hochschule/forschung/theologie-christliches-sozialwesen/adventistische-geschichte-und-theologie/
Das Institut
Das Institut für adventistische Geschichte und Theologie, in deren Verantwortung in regelmäßigen Abständen Symposien durchgeführt werden und der wissenschaftliche Austausch adventistischer Forscher gefördert wird, hat, so Andrea Cramer, ein relativ großes Arbeitsgebiet. Jüngere Meilensteine – wie das Oxford Handbook of Seventh-day Adventism, die Online-Enzyklopädie „Encyclopedia of Seventh-day Adventists“ und zwei Bände mit kommentierten frühen Manuskripten und Briefen von Ellen White – zeugten vom aktuellen Forschungsstand. Der wissenschaftliche Diskurs über die Ursprünge der Siebenten-Tags-Adventisten, ihre vielfältige Entwicklung und ihre weltweite Präsenz als Freikirche stehe im Mittelpunkt.
Hochschule Friedensau
Der Ort Friedensau bei Magdeburg wurde 1899 gegründet und feierte 2024 sein 125-jähriges Jubiläum. Hier befindet sich die staatlich anerkannte Theologische Hochschule Friedensau, eine Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können zehn B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend oder online – belegt werden: www.thh-friedensau.de.