Internationaler Kunstwettbewerb zugunsten von Geflüchteten
Am 1. Februar startete der jährliche Kunstwettbewerb „Hear me. See me. Walk with me.“ (Hör mir zu. Sieh mich. Begleite mich.) der Hilfsorganisation ADRA Europa in Zusammenarbeit mit den teilkontinentalen adventistischen Kirchenleitungen in Europa.
Thema des Wettbewerbs
Das Thema für 2026, „Zuhause/Zuflucht – Ein Ort der Zugehörigkeit”, regt die Teilnehmer dazu an, sich mit Vorstellungen von Sicherheit, Gastfreundschaft und Gemeinschaft auseinanderzusetzen. Der Wettbewerb möchte verdeutlichen, wie Einzelpersonen und Gemeinschaften ein Umfeld schaffen, in dem sich jeder geschätzt und geschützt fühlt.
Die Beiträge können sich mit folgenden Themen befassen: Systeme der Sicherheit und gegenseitigen Unterstützung; die Ästhetik gemeinschaftlich genutzter Räume; symbolische Darstellungen von „Zuhause“ in Natur oder Kultur; Themen wie Hoffnung, Neuanfang und friedliches Zusammenleben.
Teilnahmekategorien
Der Wettbewerb steht Teilnehmern weltweit in den folgenden Altersgruppen offen:
Gruppe 1: 5–9 Jahre; Gruppe 2: 10–14 Jahre; Gruppe 3: 15–18 Jahre; Gruppe 4: 19–25 Jahre
Richtlinien für die Einreichung
Medium: Nur zweidimensionale Kunstwerke (Gemälde, Zeichnungen oder Collagen aus verschiedenen Medien).
Originalität: Die Werke müssen Originale sein. Kunstwerke, die mit künstlicher Intelligenz (KI) erstellt wurden, werden nicht akzeptiert.
Format: Digitale Einreichung eines hochwertigen Fotos des physischen Kunstwerks über die offizielle Website.
Nutzungsrechte: Mit der Einreichung gewähren die Teilnehmer ADRA das Recht, das Kunstwerk für die Kommunikation der Organisation (online und offline) mit entsprechender Quellenangabe zu verwenden.
Zeitplan und Auswahlverfahren
Eröffnungsdatum: 1. Februar 2026.
Einreichungsfrist: 31. März 2026.
Jurybewertung: Eine internationale Jury wählt die Finalisten für die öffentliche Bewertung aus.
Öffentliche Abstimmung: Beginn im April 2026 über die Social-Media-Kanäle von ADRA Europa.
Preisverleihung: Die Gewinner werden im Rahmen einer virtuellen Zeremonie am 20. Juni 2026 bekannt gegeben.
Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung; die Gewinner der einzelnen Kategorien erhalten Preise.
Ressourcen für Pädagogen und Eltern
ADRA Europa legt großen Wert auf das Wohlergehen und die Privatsphäre aller Teilnehmer. Pädagogen und Eltern werden gebeten, sich eher auf die fantasievollen und symbolischen Aspekte des Themas zu konzentrieren als auf persönliche Biografien.
Schutz: Die Teilnehmer sind nicht verpflichtet, persönliche Geschichten zu erzählen oder ihren tatsächlichen Wohnort anzugeben.
Unterrichtsmaterialien: Altersgerechte Anregungen können hier heruntergeladen werden.
Ergänzendes Lernen: Für technische Daten und Bildungsmodule zum Thema Flucht und Migration empfehlen wir das UNHCR-Ressourcenportal für die Altersgruppe 6–18 Jahre .
Der Kontext
Derzeit gelten Millionen von Menschen als Flüchtlinge – Menschen, die aufgrund von Konflikten, Verfolgung oder Klimakatastrophen gezwungen sind, internationale Grenzen zu überschreiten. Laut UNHCR gibt es weltweit über 110 Millionen Menschen, die gewaltsam vertrieben wurden. Dieser Wettbewerb zielt darauf ab, Empathie für diese Bevölkerungsgruppen zu fördern, indem er sich auf das universelle menschliche Bedürfnis nach Würde und Zugehörigkeit konzentriert.
Weitere Informationen und Möglichkeit zum Einreichen eines Kunstwerks: https://adra.eu/get-involved/art-contest-2/
Über ADRA
Die adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfsorganisation ADRA (Adventist Development and Relief Agency) wurde 1956 von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA International besteht aus einem weltweiten Netzwerk mit 119 eigenständigen Länderbüros und etwa 7.500 hauptamtlichen Mitarbeitenden. ADRA Europa umfasst als Netzwerk 29 Büros in 32 europäischen Ländern. 1987 wurde ADRA Deutschland e. V. gegründet und hat seinen Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt. ADRA hilft Menschen unabhängig von ihrer ethnischen und politischen Zugehörigkeit, ihrem Geschlecht oder ihrer Religion.
Internet: www.adra.org; www.adra.eu; www.adra.de