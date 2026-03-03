Hope TV startet neue Staffel des Bibelquiz und sucht Kandidaten
Im Oktober 2023 startete Hope TV eine Quizshow zur Bibel, von der inzwischen mehrere Staffeln produziert und ausgestrahlt wurden. Für eine neue Staffel werden jetzt Kandidaten gesucht.
Das Format verbindet klassische Quiz-Elemente und Gespräche über den Glauben der Kandidaten. In mehreren Spielrunden stellen sich jeweils zwei Teilnehmende Fragen rund um die Bibel. Dabei gehe es nicht ausschließlich um Detailwissen oder Spezialkenntnisse. Zwischen den Spielrunden sprechen die Kandidaten darüber, welche Rolle die Bibel in ihrem Leben spielt und wie sie ihren Glauben im Alltag gestalten. Jeder der Freude am Lesen der Bibel hat, sei ausdrücklich eingeladen, sich zu bewerben.
Für die kommende Staffel wurde auch eine Neuerung angekündigt: In jeder Sendung wird es einen Gewinner geben. Der Preis ist eine limitierte Sonderausgabe der Elberfelder Studienbibel mit umfassendem Bibelkommentar, hochwertigen Grafiken, Goldschnitt und Ledereinband. Sie wird von Gerth Medien zur Verfügung gestellt.
Mit der neuen Staffel möchte Hope TV zeigen, dass die Bibel auch heute lebendig ist und Menschen aller Generationen Lebenssinn und Hoffnung vermittelt. Interessierte aus dem deutschsprachigen Raum können sich ab sofort bewerben, so Hope TV.
Weitere Informationen, die bisherigen Folgen der Sendung und Kandidatenbewerbungen unter: www.dasbibelquiz.tv
Hope TV
Hope TV ist der Fernsehsender des Medienzentrums Hope Media Europe e.V. Er ist ein religiöser, christlicher Sparten-Sender mit den Schwerpunkten Information, Lebenshilfe, Kultur und Musik. Die Hauptthemen sind Glaube, Familie, Bildung, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt. Der TV-Sender gehört zur internationalen Senderfamilie Hope Channel, die 2003 von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in den USA gegründet wurde und aus mehr als 83 Sendern weltweit besteht.
Die Vision von Hope TV ist es, Menschen neue Perspektiven für ein erfülltes, glückliches und hoffnungsvolles Leben zu eröffnen, persönliches Wachstum zu fördern und christliche Werte zu vermitteln. Hope TV lädt Menschen dazu ein, die Bibel und den christlichen Glauben kennenzulernen, und begleitet sie dabei unabhängig von Nationalität, Kultur, Sprache, Geschlecht oder Glaubensüberzeugung. Weitere Informationen gibt es unter www.hopetv.de.