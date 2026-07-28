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Hochschule Friedensau: Masterstudiengang Counseling künftig auch in Englisch

Die Theologische Hochschule der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Friedensau bei Magdeburg bietet den Masterstudiengang Counseling ab 2027 auch in englischer Sprache an.

(lifePR) (Friedensau bei Magdeburg, )
Zum Wintersemester 2026/27 beginnt wieder der Masterstudiengang Counseling. Der Studiengang, der berufsbegleitend angeboten wird, vermittelt das theoretische Hintergrundwissen und die nötigen Kompetenzen, um Krisen und Veränderungsprozesse professionell begleiten zu können. Transdisziplinär ausgerichtet, gründet er auf den Bezugswissenschaften Psychologie, Medizin, Kommunikations- und Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, Sozialer Arbeit sowie Theologie. Im Studienjahr 2026/27 startet ein deutschsprachiger, im Wintersemester 2027/28 ein englischsprachiger Studiengang. 2028/29 ist dann wieder ein deutschsprachiger Kurs möglich, teilt Andrea Cramer, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule, mit.

Studiengang für Führungskräfte

Der Masterstudiengang ist für Personen in Führungs- und Leitungsfunktionen in unterschiedlichen sozialen, gesundheitsbezogenen sowie in kirchlichen oder konfessionell geprägten Einrichtungen und Organisationen konzipiert. Pastorinnen und Pastoren mit Bachelorabschluss haben hier die Möglichkeit, einen Masterabschluss zu erlangen. Der Studiengang richtet sich aber auch an Personen, die in Organisationen der freien Wirtschaft tätig sind.

Online-Infoveranstaltung am 10. August

Am Montag, dem 10. August 2026, 19 bis 20 Uhr, besteht die Möglichkeit, sich online über den Studiengang und seine Schwerpunkte zu informieren. Studiengangsleiterin Professorin Dr. phil. Dr. rer. medic. Silvia Hedenigg beantwortet Fragen der Studieninteressierten. Eine Anmeldung ist erforderlich: www.thh-friedensau.de/infotage/. Weitere Informationen zum Studiengang: www.thh-friedensau.de/uebersicht-der-studiengaenge/christliches-sozialwesen/master-of-arts-in-counseling/

Über Friedensau

Der Ort Friedensau wurde 1899 gegründet und besteht nunmehr seit 127 Jahren. Hier befindet sich die staatlich anerkannte Theologische Hochschule Friedensau, eine Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können zehn B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend oder online – belegt werde. Informationen: www.thh-friedensau.de.

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