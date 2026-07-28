Hochschule Friedensau: Masterstudiengang Counseling künftig auch in Englisch
Die Theologische Hochschule der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Friedensau bei Magdeburg bietet den Masterstudiengang Counseling ab 2027 auch in englischer Sprache an.
Studiengang für Führungskräfte
Der Masterstudiengang ist für Personen in Führungs- und Leitungsfunktionen in unterschiedlichen sozialen, gesundheitsbezogenen sowie in kirchlichen oder konfessionell geprägten Einrichtungen und Organisationen konzipiert. Pastorinnen und Pastoren mit Bachelorabschluss haben hier die Möglichkeit, einen Masterabschluss zu erlangen. Der Studiengang richtet sich aber auch an Personen, die in Organisationen der freien Wirtschaft tätig sind.
Online-Infoveranstaltung am 10. August
Am Montag, dem 10. August 2026, 19 bis 20 Uhr, besteht die Möglichkeit, sich online über den Studiengang und seine Schwerpunkte zu informieren. Studiengangsleiterin Professorin Dr. phil. Dr. rer. medic. Silvia Hedenigg beantwortet Fragen der Studieninteressierten. Eine Anmeldung ist erforderlich: www.thh-friedensau.de/infotage/. Weitere Informationen zum Studiengang: www.thh-friedensau.de/uebersicht-der-studiengaenge/christliches-sozialwesen/master-of-arts-in-counseling/
Über Friedensau
Der Ort Friedensau wurde 1899 gegründet und besteht nunmehr seit 127 Jahren. Hier befindet sich die staatlich anerkannte Theologische Hochschule Friedensau, eine Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können zehn B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend oder online – belegt werde. Informationen: www.thh-friedensau.de.