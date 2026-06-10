Glaube an Gott für immer mehr Fußballprofis wichtig
Von Jahr zu Jahr gebe es mehr Fußballprofis, die ihre Kraft und Zuversicht aus ihrem Glauben an Gott schöpfen, so die Einschätzung des Mentalitätstrainers David Kadel
Dazu sprach der 59-Jährige mit Spielern und Trainern über ihre „inneren Stärken“. Den früheren Trainer von RB Leipzig, Marco Rose (jetzt AFC Bournemouth), hob er für dessen „Leidenschaft für Jesus“ hervor. Der Stuttgarter Abwehrspieler Maximilian Mittelstädt strahle ein „unbekümmertes Gottvertrauen“ aus – „nach dem Motto: ‚Was soll mir schon passieren?‘“. An Trainer Jürgen Klopp bewundert er seine durch Erfahrung gewonnene Weisheit.
Was Kadel Nagelsmann rät
David Kadel hat auch einen Rat für Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die Spieler in seinem WM-Team: „Er muss seinen Fokus darauf legen, wie man jeden einzelnen ‚inspiriert‘, damit er brennt und die anderen Spieler mitreißt. Aber das ist eben die Kunst, die nur wenige Führungskräfte heute beherrschen: Menschen tief im Herzen so zu berühren, dass sie über sich hinauswachsen.“
Mentalitätstrainer und Talkmaster bei Hope TV
Kadel arbeitet als „Mentalitäts-Trainer“ mit Fußballprofis und der Deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Er berät ferner Firmen mit seinem Konzept „H.E.R.Z.E.N.S.“-Coaching. Der gebürtige Perser tritt seit den 1990er-Jahren auch als Kabarettist auf. Im Fernsehen moderierte er fünf Jahre lang die Talk-Sendung „N24 Ethik“. Aktuell ist er mit dem Mutmach-Talkformat „Wie man Riesen bekämpft!?“ beim adventistischen Sender Hope TV zu sehen. Kürzlich war dort Karlheinz (Charly) Körbel zu Gast, ein zur Legende gewordener, langjähriger ehemaliger Fußballprofi von Eintracht Frankfurt. Über ihn sagt Kadel: „Er hat eine sehr berührende Art über seine Liebe zu Jesus zu sprechen … Ich hatte ständig Tränen in den Augen, weil er so mitreißend über das spricht, was Gott in seinem Leben verändert hat.“
Sein Tipp für den Gewinn der Fußballweltmeisterschaft lautet übrigens: „Überraschungs-Weltmeister wird Norwegen! (lacht) Vizeweltmeister wird Deutschland! Spiel um Platz 3: Schweiz gegen Argentinien.“
Infos zu David Kadel: www.davidkadel.de; und seinem Mutmach-Projekt: www.wiemanriesenbekaempft.de
Infos zur Talksendung „Wie man Riesen bekämpft“ bei Hope TV: https://hopetv.de/sendungen/wie-man-riesen-bekaempft