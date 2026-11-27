Gesangsensemble Synkopa singt fünfsprachig bei der Nacht der Kirchen in Neumünster
Am 13. November öffneten zwölf Kirchengemeinden in Neumünster ihre Türen und luden zu einer besonderen Nacht voller Musik, Kultur und Begegnungen ein. In der adventistischen Kirchengemeinde (Adventgemeinde) gestaltete das Ensemble Synkopa den Abend.
Stefan Mayr Wandersleben, Pastor der Adventgemeinde Lüneburg, moderierte das knapp dreistündige Konzert. Er reflektierte und vertiefte dabei die geistlichen Inhalte der Lieder. Anschließend lud die Gemeinde die Gäste zu einem Imbiss und Getränken ein.
Adventgemeinde Neumünster
Die Adventgemeinde Neumünster versammelt sich seit 1951 in der Marienstraße 12, in einer neubarocken Villa im Stadtzentrum. Als Ortsgemeinde der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten feiern die Mitglieder ihren Gottesdienst am Samstag (Sabbat).