Feierliche Eröffnung eines neuen Jugendtreffs in Gartow

Etwa 160 Kinder, Jugendliche und Eltern feierten am 5. März die Einweihung des Jugendtreffs in Gartow im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg.

Die Samtgemeinde Gartow hat die WE life gGmbH mit dem Betrieb eines Jugendtreffs beauftragt, teilte Samtgemeinde-Bürgermeister Christian Järnecke (CDU) in einem Grußwort zur Einweihung mit. Die Zielgruppe seien Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 25 Jahren im Samtgemeindegebiet. Es gehe bei dem Jugendtreff um einen offenen, sicheren und inspirierenden Ort in dem Gemeinschaft gestärkt, Kreativität gefördert und Raum für Begegnungen geschaffen werde. Die Samtgemeinde wünsche dem Team sowie allen Kindern und Jugendlichen „eine erfolgreiche Zukunft, viel Spaß, unvergleichliche Momente und eine gedeihliche Weiterentwicklung dieses wichtigen Projekts“.

Der Jugendtreff ist dienstags und donnerstags von 13:30 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. Er befindet sich in den Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte „Hahnenberger“ gegenüber der Gartower Grund- und Oberschule. Er bietet – neben einem kleinen Imbiss – Billard, Tischtennis, Kicker, Darts, viele Tischspiele, Playstation und Basteln an.

Es begann mit den Pfadfindern

André Nagel, Geschäftsführer der WE life gGmbH, berichtete, dass es ein langer Weg bis zum Jugendtreff gewesen wäre. Begonnen habe es schon 2017 mit der Gründung der Pfadfindergruppe „Wendland Kraniche“ in Gartow, eine Ortsgruppe der Christlichen Pfadfinderschaft der Adventjugend (CPA). Anfangs waren es 18 Kinder. In der Corona-Zeit wuchs die Gruppe zeitweise auf bis zu 60 Mitglieder. Heute sind es etwa 35 Kinder und Jugendliche. Aber irgendwann war klar: Das reicht nicht aus. So entstand 2020 die Idee eines WE Life Pfadfinder-, Jugend- und Familienzentrums in Gartow. Zunächst wurde der alte Sportplatz gepachtet und in ein Pfadfinder-Zeltplatz umgestaltet. Aus einem alten Doppelcontainer entstand ein funktionales Clubhaus.

Gründung einer gemeinnützigen GmbH

Ein weiterer Schritt war im Februar 2023 die Gründung der WE life gGmbH. Deren Gesellschafter sind die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Niedersachsen (K.d.ö.R), das Advent-Wohlfahrtswerk e.V. und einige Privatpersonen in Gartow. Die WE life gGmbH ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen und hat die Zertifizierung als Partnerbetrieb im UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe sowie die Kooperationen mit dem Waldpädagogikzentrum Ostheide, der Elbauenschule Gartow und der Grundschule Dannenberg. 

Das Gründungsjahr 2023 war auch das Jahr, in dem die KIDS CAMPS begannen – eine offene Kinder- und Jugendarbeit in den Ferien. 2023 ging es zudem mit Jugendlichen auf einen Trip nach Paris, 2024 gab es eine Kanu- und Survivalfreizeit in Schweden sowie 2025 eine Segelfreizeit in Kroatien. Und nun kommt der Jugendtreff hinzu, freut sich André Nagel.

Mehr Informationen unter www.we-life.de.

