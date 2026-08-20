Erstmals über 5.000 Adventisten in der Schweiz
Freikirche verzeichnet Mitgliederzuwachs – mehr als 5.000 mündig getaufte Adventisten in 59 Gemeinden und sechs Gruppen
Auf die Deutschschweizerische Vereinigung (DSV) entfallen 2.642 Mitglieder in 34 Gemeinden und drei Gruppen, auf die Fédération der Suisse romande und des Tessins (FSRT) 2.372 Mitglieder in 25 Gemeinden und drei Gruppen. Damit zählt die Schweizer Union insgesamt 5.014 Mitglieder in 59 Gemeinden und sechs Gruppen.
Kinder und ungetaufte Jugendliche nicht als Mitglieder gezählt
Die protestantische Freikirche tauft üblicherweise keine Kinder, sondern setzt eine bewusste, eigenverantwortliche Glaubensentscheidung voraus. Kinder und Jugendliche, die in adventistischen Familien in der Schweiz aufwachsen und am Gemeindeleben teilnehmen, aber noch nicht getauft sind, erscheinen deshalb nicht in der offiziellen Mitgliederstatistik. Die tatsächliche Zahl der Menschen, die sich der Kirche zugehörig fühlen, liegt damit über den ausgewiesenen 5.014 Mitgliedern.
Schweizer Adventisten als Verein organisiert
Die Adventisten in der Schweiz sind nach dem Vereinsrecht organisiert und in zwei sprachlich getrennte Kirchenregionen gegliedert: die Deutschschweizerische Vereinigung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten (DSV) mit Sitz in Zürich sowie die Fédération des Eglises Adventistes du 7e jour de la Suisse romande et du Tessin (FSRT) mit Sitz in Renens/Kanton Waadt. Gemeinsam bilden beide Vereinigungen die Schweizer Kirchenleitung, die Schweizer Union, ebenfalls mit Sitz in Zürich. Die Gottesdienste finden traditionell am Samstag, dem biblischen Sabbat, statt.
Adventistische Institutionen und Werke in der Schweiz
Zu den adventistischen Institutionen in der Schweiz zählen unter anderem die Privatschulen A bis Z in Zürich und Reinach/AG (https://www.privatschule-abisz.ch) sowie mehrere Alters- und Gesundheitseinrichtungen. Der Advent-Verlag Schweiz (https://www.advent-verlag.ch) sowie eine französischsprachige Versandstelle für Literatur ergänzen das Angebot, ebenso das Hope Bibelstudien-Institut (https://hopekurse.ch). Gesamtschweizerisch aktiv ist zudem die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA (https://www.adra.ch), die sich sowohl im Inland als auch im Ausland in der sozialen und humanitären Arbeit engagiert.
Ökumenische Kontakte
Die Adventisten in der Schweiz sind Mitglied der Schweizerischen Bibelgesellschaft und pflegen darüber hinaus Kontakte zu weiteren kirchlichen und interkonfessionellen Organisationen im Land. Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der Deutschschweiz ist zudem seit 2025 Mitglied im Dachverband Freikirchen.ch, dem Verband Evangelischer Freikirchen und Gemeinden in der Schweiz (https://adventisten.ch).
Adventisten weltweit
Die weltweite Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ist nach Angaben der Weltkirchenleitung (Generalkonferenz) in 212 Ländern und Gebieten vertreten und zählte per 31. Dezember 2025 rund 24 Millionen Mitglieder (https://adventiststatistics.org/).